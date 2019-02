Lindsey Vonn zal volgende week bij de WK alpineskiën in het Zweedse Are met pijn in het hart afscheid nemen. De 34-jarige legende uit Amerika is fysiek niet langer in staat om topsport te bedrijven.

"Mijn lichaam is kapot en kan niet meer gerepareerd worden. Daarom kan ik niet het afscheidsseizoen hebben waar ik van droomde", schrijft Vonn vrijdag in een lange en emotionele verklaring op Instagram. "Mijn lichaam schreeuwt 'stop' tegen mij en het is tijd om te luisteren."

De olympisch kampioene van 2010 op de afdaling zal volgende week bij de WK in Zweden nog starten op de Super-G (dinsdag) en de afdaling (zondag). Daarna is haar zeer succesvolle loopbaan definitief voorbij.

"De afgelopen twee weken waren heel emotioneel, want ik moest de moeilijkste beslissing uit mijn leven nemen", aldus Vonn. "Maar ik heb geaccepteerd dat ik niet door kan gaan met skiën."

Vonn zal wereldbekerrecord niet verbreken

De tweevoudig wereldkampioene - ze won in 2009 goud op de afdaling en de Super-G - kondigde begin oktober al aan dat ze na dit seizoen zou stoppen. Ook toen noemde ze haar fysieke gesteldheid als belangrijkste reden.

Vonn hoopte deze winter het recordaantal wereldbekerzeges op haar naam te zetten, maar dat zal niet meer lukken. De 62-jarige Zweed Ingemar Stenmark is met 86 overwinningen recordhouder, de Amerikaanse zal op 82 blijven steken.

"Eerlijk gezegd, stoppen is niet wat me pijn doet", stelt Vonn. "Dat ik stop zonder dat ik mijn doel heb gehaald, zal voor altijd bij me blijven. Maar ik kan terugkijken op 82 World Cup-zeges, twintig World Cup-eindzeges, drie olympische medailles en zeven WK-medailles en zeggen dat ik iets gepresteerd heb wat geen andere vrouw ooit gedaan heeft. Daar zal ik altijd trots op zijn."

Vonn kampte vaak met blessures

Vonn, die in november 2000 als zestienjarige onder haar meisjesnaam Kildow debuteerde in de wereldbeker, deed mee aan de Olympische Winterspelen van 2002, 2006, 2010 en 2018.

Naast haar gouden plak op de afdaling in 2010 won ze ook twee keer brons; in 2010 in Vancouver op de Super-G en vorig jaar in Pyeongchang op de afdaling.

De Spelen van 2014 in Sochi moest Vonn overslaan door een zware knieblessure. De Amerikaanse kampte in haar loopbaan sowieso vaak met (knie)kwetsuren. In haar verklaring van vrijdag maakt ze voor het eerst openbaar dat ze afgelopen lente wederom een operatie aan een knie moest ondergaan.

Na een nieuwe revalidatie zorgde een val in november bij een training in Copper Mountain voor een volgende terugslag. "Ik scheurde bij die val een band in mijn linkerknie en liep drie breuken op", schrijft Vonn. "Ondanks uitgebreide behandelingen, trainingen en een kniebrace kan ik niet de bewegingen maken om te kunnen presteren zoals ik weet dat ik kan."

De WK alpineskiën in Are begint maandag en duurt tot en met zondag 17 februari.

Vonn met haar gouden en bronzen medaille bij de Spelen van 2010. (Foto: ANP)