Jeffrey Herlings moet de start van het nieuwe seizoen in de MXGP zeer waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan. Een gebroken voet houdt de wereldkampioen zeker zes weken aan de kant.

De 24-jarige Herlings liep de blessure zaterdag bij een trainingskamp in Spanje op en liet zich direct opereren. Nu is duidelijk dat de herstelduur minimaal anderhalve maand is.

"Dit is uiteraard niet de gewenste start van het nieuwe jaar. Het goede nieuws is dat de operatie tot ieders tevredenheid is verlopen", zegt Herlings donderdag tegen de NOS.

"Ik heb geen pijn of zwellingen meer. Over zes weken weten we meer. Het hangt ervan af hoe het bot herstelt. Ik zal sterker terugkomen."

Herlings werd met overmacht wereldkampioen

Herlings veroverde afgelopen jaar met overmacht zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse van de motorcross, nadat hij daarvoor al drie keer wereldkampioen was geworden in de MX2.

De Brabander won bijna alle Grands Prix, terwijl hij halverwege het seizoen ook nog even aan de kant stond vanwege een gebroken sleutelbeen.

Herlings zat in december bij de drie genomineerden in de verkiezing van Sportman van het Jaar. De prijs ging naar schaatser Kjeld Nuis, die in februari 2018 twee olympische titels veroverde.