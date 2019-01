De Nederlandse volleybalsters spelen hun eerste groepsduels van het WK 2022 in de GelreDome. Het stadion van Vitesse fungeert, samen met Ahoy in Rotterdam en Omnisport in Apeldoorn, als Nederlandse speellocatie.

In Papendal werden donderdag de plannen voor het eerste WK volleybal op Nederlandse bodem onthuld. Eerder deze maand kreeg Nederland samen met Polen de organisatie toegewezen.

De eerste fase van het toernooi wordt volledig in de GelreDome gespeeld, waar meerdere speelvelden zullen worden gecreëerd. Na de eerste groepsfase worden er wedstrijden afgewerkt in Ahoy en Omnisport.

Daarnaast worden er in de tweede en derde fase van het toernooi duels in Polen en mogelijk in andere landen gespeeld. Oranje zal alle wedstrijden wel op Nederlandse bodem spelen.

Volleybalbond hoopt GelreDome uit te verkopen

De finaleronde van het WK wordt weer in GelreDome afgewerkt. De organisatie droomt ervan om het stadion met een capaciteit van 30.000 toeschouwers in de slotweek uitverkocht te krijgen, meldt volleybalbond Nevobo in een persbericht.

Nederland en Polen zijn als gastheer al zeker van WK-deelname en ook titelverdediger Servië hoeft zich niet te kwalificeren. In totaal doen er 24 landen mee.

Op het WK van vorig jaar in Japan eindigde Oranje als vierde. Dat was de beste prestatie van Nederland op een mondiale eindronde ooit.