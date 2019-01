Ali Abdelaziz, de manager van MMA-vechter Khabib Nurmagomedov, snapt niet waarom de Rus een veel hogere boete heeft gekregen dan Conor McGregor voor het wangedrag na hun onderlinge UFC-gevecht van vorig jaar oktober.

"Ik vind het niet eerlijk", aldus Abdelaziz tegen ESPN. "Khabib krijgt een boete van 500.000 dollar en Conor 50.000 dollar? Dat is bullshit."

De Nevada State Athletic Commission legde de boetes van respectievelijk 438.000 euro en 43.800 euro dinsdag op. Nurmagomedov werd bovendien met terugwerkende kracht vanaf 6 oktober (de datum van het gevecht) voor negen maanden geschorst.

Die schorsing kan de dertigjarige Rus terugbrengen naar zes maanden als hij meedoet aan een antipestcampagne. McGregor werd met terugwerkende kracht voor zes maanden uitgesloten.

De straffen zijn opgelegd naar aanleiding van de knokpartij die ontstond na het gevecht tussen Nurmagomedov en McGregor bij UFC 229 in Las Vegas, de grootste stad in Nevada.

Winnaar Nurmagomedov sprong over het hek van de octagon om Dillon Danis, een sparringpartner van McGregor aan te vallen, terwijl de Ier in de kooi klappen uitdeelde aan Abubakar Nurmagomedov en Zubaira Tukhugov, respectievelijk een neef en teamgenoot van Khabib Nurmagomedov.

'Khabib is klaar met Vegas'

Abubakar Nurmagomedov en Tukhugov kregen dinsdag voor hun rol in de knokpartij een schorsing tot 6 oktober 2019. Volgens Abdelaziz wil Khabib Nurmagomedov niet vechten voor UFC totdat de straffen van zijn teamgenoten voorbij zijn.

De ongeslagen vechter uit Dagestan, die dinsdag op Twitter op zijn straf reageerde met de woorden "politiek voor altijd", is volgens zijn manager bovendien niet meer van plan ooit in Nevada te vechten.

"Hij is klaar met Vegas omdat zijn broeders zo'n zware straf hebben gekregen", stelt Abdelaziz. "Hij houdt van Madison Square Garden (de beroemde arena in New York, red.). Veel van zijn fans wonen daar in de buurt en New York is altijd goed voor hem geweest. Khabib mist vechten in New York."

De straffen die door de Nevada State Athletic Commission zijn opgelegd, zullen ook buiten Nevada worden gerespecteerd door de relevante instanties. Abdelaziz verwacht dat Nurmagomedov in november bij een nog niet gepland evenement in New York terugkeert in de octagon.

McGregor 'dankbaar' voor beslissing

Het is nog onduidelijk of zijn aartsrivaal McGregor dan de tegenstander zal zijn. De dertigjarige Ier heeft eerder al wel laten weten dat hij uitkijkt naar een nieuw gevecht tegen Nurmagomedov.

'Notorious' meldt woensdag via Twitter dat hij kan leven met zijn straf. "Ik ben de commissie dankbaar voor hun eerlijke behandeling van dit incident", schrijft hij.

"Het was niet mijn bedoeling om de laatste klap van de avond te geven aan een familielid van tegenstander, maar zo pakte het nu eenmaal uit. Ik kijk ernaar uit om snel weer te vechten."