MMA-vechters Conor McGregor en Khabib Nurmagomedov zijn beiden voor minimaal zes maanden geschorst vanwege hun wangedrag na hun onderlinge UFC-gevecht. Beide vechters krijgen ook een boete.

De Rus krijgt zelfs een schorsing van negen maanden, al kan hij die terugbrengen tot zes maanden als hij meedoet aan een antipestcampagne. Hij krijgt een boete van 500.000 dollar, McGregor komt er met een boete van 50.000 dollar beter van af.

De schorsing van beide vechters gaat met terugwerkende kracht in op 6 oktober. Dit betekent dat McGregor op 6 april de octagon weer in mag. Dat geldt in het gunstigste geval ook voor Nurmagomedov.

Nurmagomedov en McGregor, die niet bij de zitting aanwezig waren, waren al voorlopig geschorst door de Nevada State Athletic Commission. Dit orgaan behandelt de zaak aangezien het gevecht tussen beide kemphanen in Las Vegas heeft plaatsgevonden.

Rake klappen na gevecht

De Rus, die het gevecht met McGregor won door zijn opponent in een nekklem te nemen, klom na de partij over het hek van de octagon. Hij viel vervolgens Dillon Danis aan, een sparringpartner van McGregor.

De Ier raakte vervolgens slaags met een begeleider van Nurmagomedov, waarna rake klappen werden uitgedeeld. Drie begeleiders van Nurmagomedov werden door de politie gearresteerd. Maar omdat McGregor geen aangifte wilde doen, waren ze snel weer op vrije voeten.

Al voor het gevecht was er veel rivaliteit tussen beide kemphanen. De dertigjarige Nurmagomedov was kwaad op de even oude McGregor, die zijn geloof, afkomst en familie beledigd zou hebben. Beide MMA-vechters hebben nog geen nieuw gevecht gepland.