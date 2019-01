De Nederlandse motorcrossers hebben alsnog een zilveren medaille overgehouden aan de Motocross of Nations. Italië, dat eigenlijk tweede werd, is drie maanden na het evenement in de Verenigde Staten gediskwalificeerd.

Het Nederlandse team, dat uit Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen bestond, behaalde in oktober in het Amerikaanse Buchanan 41 punten. Frankrijk werd met 35 punten kampioen, vóór Italië (37).

Uit tests die na afloop van de races werden uitgevoerd, bleek echter dat de brandstof van de Italiaan Michele Cervellin niet aan de regels voldeed. Zijn resultaten werden geschrapt, waardoor de tweede plek van Italië kwam te vervallen.

Dat was goed nieuws voor Herlings, Coldenhoff en Vlaanderen die een plek opschuiven. Het trio kon in Buchanan niet het maximale resultaat halen, omdat Vlaanderen na een valpartij in de eerste manche van de MX2 niet mocht starten in de tweede manche.

Dat leidde tot zoveel strafpunten, dat Oranje ondanks een zege van Herlings en twee van Coldenhoff niet om de winst kon meestrijden. Frankrijk won de prestigieuze landenwedstrijd al voor de vijfde keer op rij.