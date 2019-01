Sjinkie Knegt heeft dinsdag een succesvolle huidtransplantatie op beide benen ondergaan. De shorttracker, die eerder deze maand ernstige brandwonden opliep bij het aansteken van een houtkachel, moet waarschijnlijk nog enkele weken in het brandwondencentrum in Groningen blijven.

"Ik ben blij dat de operatie goed is verlopen", zegt de 29-jarige Knegt. "Ik kijk uit naar een spoedig herstel. Ze verzorgen me hier uitstekend. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik mijn oude leven snel weer kan oppikken. Zo gauw het kan, ga ik werken aan mijn comeback op het ijs."

De huidtransplantatie was noodzakelijk voor het herstel van Knegt, die bij het ongeluk met de houtkachel brandwonden op zijn gezicht, borst, benen en voeten opliep. Bij de operatie werd Knegts eigen huid gebruikt. Zoals het er nu naar uitziet, hoeft hij niet nog een huidtransplantatie te ondergaan.

Het ongeluk van Knegt gebeurde op 10 januari bij hem thuis in het Friese Bantega, een dag voor de EK shorttrack in Dordrecht. De kleren van de shorttracker vatten vlam bij het aansteken van de houtkachel, waarna hij met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis in Groningen werd gebracht.

Knegt mocht week na ongeluk intensive care verlaten

Door zijn voorspoedige herstel mocht Knegt twee weken geleden de intensive care al verlaten en was hij in staat om dinsdag de huidtransplantatie te ondergaan. Knegt moet de komende tijd in het brandwondencentrum blijven om te revalideren van de ingreep.

Knegt is de succesvolste Nederlandse shorttracker ooit. Hij werd wereldkampioen in 2015, Europees kampioen in 2012, 2015 en 2018 en veroverde twee medailles op de Olympische Spelen (brons op de 1.000 meter in 2014 en zilver op de 1.500 meter in 2018).

De 'Schicht uit Bantega' raakte in december, een maand voor zijn ongeluk met de houtkachel, nog zwaar geblesseerd aan zijn linkerbeen door een ongeluk met een vorkheftruck. Daardoor moest hij de EK in Dordrecht sowieso al aan zich voorbij laten gaan.