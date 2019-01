Kickbokser Badri Hari is door de Dopingautoriteit betrapt op het gebruik van doping, zo meldt Nieuwsuur maandag. De Nederlands-Marokkaanse oud-wereldkampioen hangt een schorsing van maximaal vier jaar boven het hoofd.

Naar verluidt zijn vorig jaar sporen van verboden middelen aangetroffen in de urine van de 34-jarige Hari, nadat hij met een overwinning zijn rentree had gemaakt tegen Hesdy Gerges in het Rotterdamse Ahoy.

Amsterdammer Gerges zou eveneens positief getest hebben, net als de Kroaat Mladen Brestovac - die vorig jaar nog van wereldkampioen Rico Verhoeven verloor - en de Braziliaan Ariel Machado. Profbond Glory wil niet reageren.

De zaak ligt nu bij de tuchtrechter, die moet beslissen over een schorsing. Oud-wereldkampioen Hari en de andere drie kickboksers krijgen twee weken de tijd om een verklaring in te dienen bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Glory wil de samenwerking met het ISR beëindigen en de vier dopingzaken in de doofpot stoppen. "Glory heeft ons een brief gestuurd dat ze het contract willen opzeggen", bevestigt ISR-secretaris Henk van Alle tegenover Nieuwsuur.

Confrontatie Hari en Verhoeven lijkt ver weg

Zowel Hari als Machado reageerde niet op de bevindingen van Nieuwsuur. Gerges liet weten geen commentaar te willen geven en Brestovac zei niets te weten over de positieve tests. "Er zijn wel brieven verstuurd, maar ik spreek geen Nederlands", aldus de Kroaat.

Hari maakte tegen Gerges na vijftien maanden zijn rentree na een gevangenisstraf en versloeg de Nederlander op punten. Er wordt al lang gespeculeerd over een confrontatie met wereldkampioen Verhoeven, maar bij een schorsing voor Hari lijkt een duel tussen de twee ver weg.

De zwaargewichten stonden in december 2016 al eens tegenover elkaar tijdens een prestigegevecht in Oberhausen. Hari moest toen in de tweede ronde opgeven vanwege een armblessure.

Verhoeven mag zich al sinds 2013 de wereldkampioen van Glory noemen. 'The King of Kickboxing' verdedigde zijn titel al acht keer met succes.