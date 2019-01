De Nederlandse hockeyers moeten het in de nieuwe Pro League voorlopig doen zonder doelman Pirmin Blaak, die een middenvoetsbeentje heeft gebroken.

De dertigjarige keeper van Oranje liep de kwetsuur zondag op tijdens de warming-up voor de gewonnen openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (4-3). Blaak kreeg tijdens het inslaan een bal op zijn voet.

De doelman van Oranje-Rood keepte nog wel het eerste kwart, waarin Nederland een voorsprong nam van 3-0. Hij liet zich daarna vervangen door Sam van der Ven. Nieuw-Zeeland kwam terug tot 3-3, maar Thierry Brinkman bezorgde de ploeg van bondscoach Max Caldas met zijn tweede doelpunt alsnog de winst.

Bij controle in het ziekenhuis van Auckland bleek dat Blaak, genomineerd in de verkiezing van beste keeper ter wereld in 2018, een middenvoetsbeentje heeft gebroken. "Ik keep lekker en dan is het balen dat je een maand aan de kant staat", aldus Blaak op Hockey.nl.

Caldas heeft Maurits Visser als vervanger bij de groep gehaald. Oranje speelt zaterdag in Melbourne tegen Australië. Blaak mist ook de wedstrijden tegen Spanje (15 februari in Valencia) en Argentinië (24 februari in Buenos Aires).