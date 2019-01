Joost Luiten heeft zijn uitstekende optreden in Abu Dhabi geen vervolg kunnen geven in Dubai. De Zuid-Hollandse golfer haalde door een matige tweede ronde van 72 slagen (level par) de cut niet in de Dubai Desert Classic.

Luiten had met een slag minder wel verder mogen spelen dit weekeinde. Op holes 8 en 9, de laatste twee in zijn rondgang langs de achttien holes van de Emirates-golfbaan in Dubai, ging het mis.

Luiten maakte een double bogey, gevolgd door een bogey. "Ik heb het helaas te makkelijk weggegeven aan het eind van de ronde", schrijft hij op zijn website.

Luiten eindigde het afgelopen weekeinde als derde in het toernooi van Abu Dhabi. Die fraaie klassering was niet alleen goed voor 384.000 euro aan prijzengeld, maar ook voor een flink aantal punten voor de wereldranglijst. Hij klom van de 118e naar de 75e plek.

Maagklachten hinderen Luiten in Dubai

Luiten speelde donderdag in Dubai nog een redelijke eerste ronde van zeventig slagen (twee onder par), ook al had hij toen maagklachten. Die waren vrijdag nog niet helemaal weg, maar toch wist de Nederlander zestien holes heel behoorlijk door te komen met drie birdies.

"Al het harde vechten gooi ik helaas weg op de laatste twee holes", aldus Luiten, die zichzelf op de 74e plaats terugvond aan het einde van de tweede ronde.

De Australiër Lucas Herbert en de Amerikaan Bryson Dechambeau zijn de koplopers met in totaal 132 slagen (-12).