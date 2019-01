Bij vijfvoudig olympisch zwemkampioen Nathan Adrian is teelbalkanker ontdekt. De dertigjarige Amerikaan is al begonnen met de behandeling van zijn ziekte.

Adrian is vastbesloten om spoedig te herstellen en in de zomer van 2020 mee te doen aan de Olympische Spelen van Tokio. "Binnen enkele weken hoop ik weer in het water te liggen", meldt hij vrijdag op Instagram.

Zijn grootste succes vierde hij op de Spelen van 2012 in Londen, met goud op het koningsnummer, de 100 meter vrije slag. Zijn vier andere gouden plakken behaalde hij met de Amerikaanse estafetteploeg. Adrian vergaarde ook acht wereldtitels, allemaal op de estafette.

"Het leven kan net als het zwemmen van een 100 meter vrije slag hard zijn. Je ziet niet altijd wie of wat je achterna zit", schrijft Adrian. "Helaas is onlangs bij mij teelbalkanker ontdekt, maar gelukkig in een vroeg stadium. De vooruitzichten op herstel zijn daarom goed."

(Foto: Instagram/NathanGAdrian)