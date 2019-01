James Harden heeft de Houston Rockets woensdag in de NBA met een clubrecord aan een overwinning geholpen op de New York Knicks: 110-114. De sterspeler was in Madison Square Garden goed voor maar liefst 61 punten.

De 29-jarige Harden, die zijn persoonlijk record verbrak met 61 punten, was ook goed voor vijftien rebounds bij de Rockets, die in de slotfase terugkwamen van een achterstand.

Met nog twintig seconden op de klok stond de ploeg uit Houston met 110-109 achter. Dankzij een driepunter van Eric Gordon en een dunk van Harden gingen de bezoekers toch nog met de overwinning aan de haal.

Met 61 punten evenaarde Harden Kobe Bryant, die in 2009 namens de Los Angeles Lakers evenzoveel punten maakte tegen de Knicks in Madison Square Garden. Dat is een record voor een bezoekende speler in de beroemde arena in New York.

Harden evenaart Chamberlain

Harden heeft bovendien in 21 wedstrijden op rij minstens dertig punten gemaakt. Zo'n lange serie wist alleen Wilt Chamberlain in het verleden drie keer neer te zetten. Het record van de NBA-legende staat op 65 wedstrijden op rij, in het seizoen 1961/1962.

De Houston Rockets herstelden zich met de zege op de Knicks van de nederlaag tegen de Philadelphia 76ers (121-93). De formatie uit Texas bezet de vijfde plaats in de Western Conference.