Het uitvoerend comité van het mondiale antidopingbureau WADA heeft dinsdag besloten om het Russische antidopingbureau RUSADA geen straf op te leggen, hoewel de Russen eind vorig jaar een deadline misten om data te overhandigen aan het WADA.

"Verschillende leden van het uitvoerend comité hebben hun teleurstelling uitgesproken dat Rusland de deadline gemist heeft, maar zij waren het erover eens dat dat geen reden is om een sanctie op te leggen", aldus WADA-president Craig Reedie in een verklaring.

Elf leden van het belangrijkste orgaan van het WADA spraken dinsdag over een rapport van een zeskoppig onafhankelijk comité (de zogenaamde Compliance Review Committee of CRC), dat een aanbeveling deed over de status van RUSADA.

Die aanbeveling is dat het WADA de Russen moet blijven houden aan de voorwaarden die vorig jaar september zijn afgesproken. Het mondiale antidopingbureau besloot toen om de schorsing van RUSADA "onder strikte voorwaarden" op te heffen.

Rusland beloofde aan twee belangrijke criteria te voldoen. Ten eerste werden de dopingproblemen volgens het WADA "voldoende erkend" door de Russen. De tweede voorwaarde was dat het WADA toegang zou krijgen tot het inmiddels gesloten laboratorium in Moskou, waar data en verzamelde monsters voor dopingtesten zijn opgeslagen.

De deadline voor het overhandigen van die data (31 december 2018), verstreek echter zonder dat er iets gebeurde, hoewel drie WADA-medewerkers in december wel naar Moskou waren gereisd. Vorige week donderdag maakte het WADA bekend dat de organisatie de data alsnog in zijn bezit heeft gekregen.

Druk op WADA werd flink opgevoerd

De afgelopen maanden werd de druk op het WADA om RUSADA wederom te schorsen flink opgevoerd. Dat gebeurde eerder in december 2015, vanwege bewijs van wijdverbreid en door de staat gestuurd dopinggebruik in Rusland, vooral tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji.

WADA geeft niet toe aan die druk. "Het uitvoerend comité was vandaag blij om te horen dat er sinds september significante progressie is geboekt in de Russische dopingzaak", aldus Reedie. "Het verkrijgen van de data was een belangrijke stap, al was het niet makkelijk."

"We zijn nog niet aan de finishlijn en er is nog veel te doen, maar we zijn absoluut verder dan we geweest waren als het WADA in september niet had besloten om de schorsing van RUSADA op te heffen."

Craig Reedie (Foto: ANP)

Experts gaan data authenticeren

Volgens het WADA zullen experts de komende twee tot drie maanden bezig zijn om te bepalen of er niet geknoeid is met de Russische data. Vervolgens zal er gekeken worden of er nieuwe dopingzaken tegen sporters gestart moeten worden op basis van de data.

"Boven alles hopen we dat iedereen die valsgespeeld heeft ter verantwoording wordt geroepen", stelt Reedie. "Ik hoop dat atleten en andere mensen zien dat we in dat proces goede progressie boeken."

Het WADA benadrukt dat er de komende periode elke twee weken een rapport over de voortgang van de authenticatie van de data naar de CRC wordt gestuurd. Als er op enig moment blijkt dat er geknoeid is met de gegevens, zal het comité direct bij elkaar komen.

"Als blijkt dat er geknoeid is, zal dat door de CRC als een zeer serieuze misstap worden gezien", aldus CRC-voorzitter Jonathan Taylor. "Je kunt dan verwachten dat wij het WADA zullen aanraden dat de zwaarst mogelijke straffen worden opgelegd aan Rusland."