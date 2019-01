Klay Thompson heeft dinsdag namens de Golden State Warriors een record gevestigd in de NBA. De sterspeler tekende voor tien opeenvolgende driepunters in het duel met de Los Angeles Lakers.

De 28-jarige Thompson maakte in totaal 44 punten namens de ploeg uit Oakland en had daar 27 minuten voor nodig. De Warriors wonnen de wedstrijd in het Staples Center in Los Angeles met 130-111. Onder anderen LeBron James ontbrak bij de Lakers.

Eind oktober deed Thompson ook al van zich spreken. De shooting guard brak toen een NBA-record door voor veertien driepunters in één wedstrijd te zorgen.

Tegen de Lakers was het de vijfde keer in zijn loopbaan dat Thompson, die in 2015, 2017 en 2018 de titel pakte met de Warriors, minimaal tien driepunters liet noteren in een NBA-wedstrijd. Voor de dertiende keer was hij verantwoordelijk voor minimaal veertig punten.

Namens de Warriors waren ook Kevin Durant (twintig punten, zes rebounds, vier assists) en Stephen Curry (elf punten, vijf rebounds, twaalf assists) belangrijk tegen de Lakers.

De Warriors zijn in vorm, want de zesvoudig kampioen won in Los Angeles het achtste duel op rij. De formatie van coach Steve Kerr gaat aan kop in de Western Conference.

LeBron James (tweede van links) ontbrak door een blessure bij de Los Angeles Lakers. (Foto: ProShots)