Manny Pacquiao heeft Floyd Mayweather zaterdag gevraagd om een nieuw gevecht. De Filipijnse bokser daagde de Amerikaan uit, nadat hij zijn wereldtitel in het halfzwaargewicht van de bond WBA met succes had verdedigd.

Onder toeziend oog van Mayweather won de veertigjarige Pacquiao zaterdag in Las Vegas overtuigend op punten van de Amerikaan Adrian Broner. Na afloop zei hij open te staan voor een nieuw gevecht met de een jaar oudere Mayweather, die anderhalf jaar geleden stopte.

"Zeg hem dat hij moet terugkeren in de ring en dat ik bereid ben tegen hem te boksen", zei Pacquiao. Hij boekte tegen Broner de 61e zege uit zijn carrière.

Mayweather, die Pacquiao voor zijn gevecht tegen Broner opzocht en hem de hand schudde, ging niet op de uitdaging in.

'De reis van Manny Pacquiao duurt voort'

In mei 2015 boksten Mayweather en Pacquiao al tegen elkaar in een partij die werd aangekondigd als het 'gevecht van de eeuw'. Mayweather, die vijftig overwinningen boekte in zijn loopbaan, won op punten en verdiende dik 100 miljoen euro met zijn zege.

Pacquiao benadrukte na zijn winst tegen Broner dat hij nog lang niet klaar is. "Mijn carrière is nog niet voorbij, ik bewijs keer op keer dat de reis van Manny Pacquiao voortduurt'', aldus Pacquiao, die in zijn land senator is.