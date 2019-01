Joost Luiten is het seizoen begonnen met een podiumplaats. De Rotterdammer eindigde dankzij een vloeiende slotronde op de derde plaats in het Abu Dhabi Championship.

De 33-jarige Luiten besloot het toernooi met een score van 65, zeven onder par. Dat was de beste ronde van alle spelers van de dag.

Luiten zal na dit weekeinde terugkeren in de top honderd van de wereldranglijst. Hij incasseerde zijn vetste cheque ooit, een bedrag van 384.690 euro. "Een heel mooie start van het golfjaar", aldus Luiten op zijn eigen site.

"Goed presteren in de Rolex Series-toernooien waar veel punten te verdienen zijn voor de 'Race to Dubai' en de wereldranglijst is heel belangrijk en dat is me deze week gelukt. Dit resultaat in het eerste toernooi van het jaar geeft rust en vertrouwen voor de rest van het seizoen. Mijn spel voelt ook gewoon heel goed."

Luiten maakt indruk met twee eagles

De Nederlandse prof startte de vierde en laatste ronde in het evenement van de Europese Tour als elfde. De Nederlander moest één bogey toestaan, maar dat foutje maakte hij meer dan goed met vier birdies en twee eagles.

De eagle op de achttiende hole bracht hem op plaats drie in het Arabische toernooi, waar de golfers 7 miljoen dollar (zo'n 6,2 miljoen euro) aan prijzengeld verdeelden.

De jackpot van rond de 900.000 euro was voor de Ierse winnaar Shane Lowry, die na een slotronde van 71 slagen uitkwam op 270 slagen, achttien onder par en drie minder dan Luiten.

Lowry leidde het hele toernooi, maar zag in de laatste ronde de Zuid-Afrikaan Richard Sterne gevaarlijk dichtbij komen. Hij vermeed met een birdie op de laatste hole een play-off. "Het was een emotionele achtbaan", zei de Ier opgelucht.