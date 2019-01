Gerard de Rooy is gezien het verloop van de Dakar Rally tevreden met zijn derde plek in het eindklassement. De tweevoudig eindwinnaar denkt dat er niet meer in zat.

"Het is niet de podiumplaats waar we op hoopten, maar het is en blijft een podiumplaats. Als je ziet wat er in tien dagen allemaal is gebeurd, tot en met de laatste dag aan toe, dan mogen we zeker niet klagen", aldus De Rooy.

"Met het feit dat we met Iveco ook nog eens als enige team compleet - met alle vier trucks - aan de finish staan en bovendien alles vier in de top tien, kan ik alleen maar heel tevreden zijn."

De 38-jarige De Rooy kende in de eerste week flink wat tegenslag. Hij brak onder meer zijn stuur in de derde etappe en dat had gevolgen voor zijn startpositie in rit vier. "Dat was een cruciaal moment", aldus de Eindhovenaar.

"In de tweede week ging het eigenlijk heel goed, maar toen was de schade al te groot om nog te herstellen. Alles moet kloppen. De competitie is te sterk om door onbenulligheden tijd te verliezen."

De Rooy won twee etappes

Na zijn mindere eerste week deed De Rooy van zich spreken met een overwinning in zowel de zesde als zevende etappe. Hij bracht zijn totale aantal daarmee op 33.

De derde plek in de zware woestijnrally betekende voor de Eindhovenaar bovendien zijn zevende podiumplek.

De eindzege was voor de Rus Eduard Nikolaev van Kamaz, die in de voorlaatste Dakar-etappe de leiding overnam van zijn land- en teamgenoot Dmitry Sotnikov. Sotnikov moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Gerard de Rooy in actie tijdens de Dakar Rally. (Foto: ANP)