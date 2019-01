NBA-baas Adam Silver staat achter het besluit van New York Knicks-speler Enes Kanter om niet naar Londen te komen voor het duel met de Washington Wizards. De Turkse basketballer sloeg de reis over, omdat hij bang is dat hij vermoord zou kunnen worden vanwege zijn politieke standpunten.

"Er is voor ons niets belangrijker dan de veiligheid van onze spelers. We nemen de bedreigingen die Enes ontvangen heeft zeer serieus, ook als het alleen maar via sociale media was", zei Silver donderdag op een persconferentie in Londen, vlak voor de wedstrijd tussen de Knicks en de Wizards (101-100-zege voor de Wizards).

"Ik vind het heel jammer is dat Enes hier niet is. Laat het duidelijk zijn dat de NBA nooit heeft gezegd dat hij niet welkom was op deze reis. Maar ik snap helemaal waarom hij ervoor gekozen heeft om niet naar Londen te komen. We leven in een wereld waarin er significante zaken spelen waar hij mee om moet gaan."

De 26-jarige Kanter maakte een kleine twee weken geleden bekend dat hij niet naar Londen zou reizen voor de jaarlijkse NBA-wedstrijd in de Engelse hoofdstad. De center is een uitgesproken tegenstander van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en diens regering.

"Ik ga niet naar Londen vanwege die gek, de Turkse president", zei Kanter begin deze maand. "Er is een kans dat ik daar vermoord zou worden. Echt, ze hebben daar veel spionnen. Het is treurig dat ik door één gek, één maniak of dictator, mijn werk niet kan doen."

Adam Silver (Foto: ANP)

Turkije vaardigt uitleveringsverzoek voor Kanter uit

De oud-speler van de Utah Jazz en de Oklahoma City Thunder is een aanhanger van Fethullah Gülen, die in ballingschap leeft in de VS. De geestelijke wordt door Erdogan gezien als het brein achter de mislukte coup van 2016. Gülen ontkent dat.

De Turkse regering wil Kanter vervolgen voor zijn banden met Gülen en zijn 'lasterlijke' uitspraken over Erdogan. In 2017 werd de basketballer al eens vastgehouden op een vliegveld in Roemenië, omdat zijn Turkse paspoort was ingenomen.

Een woordvoerder van de openbaar aanklager in Istanboel bevestigde donderdag aan persbureau Reuters dat er een verzoek is uitgevaardigd om Kanter uit te leveren, wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie.

'Ik voel me niet veilig buiten VS'

De Knicks-speler vertelde donderdag aan de BBC dat dit uitleveringsverzoek aantoont dat hij de juiste keuze heeft gemaakt door niet naar Londen af te reizen. "Als ik wel was gegaan, was ik naar Turkije gestuurd zodra ik het vliegtuig uitkwam. Ik voel me niet veilig als ik niet in VS ben."

Volgens Kanter ontvangt hij dagelijks "honderden en honderden" doodsbedreigingen en loopt zijn familie ook gevaar, omdat hij zo uitgesproken is over zijn standpunten.

"Maar het is het waard, want ik probeer de stem te zijn van alle onschuldigen mensen. Ik riskeer alles voor vrijheid en democratie."

Kanter woont sinds 2009 in de VS. Hij hoopt in 2021 Amerikaans staatsburger te worden.