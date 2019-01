Het mondiale antidopingagentschap WADA heeft alsnog toegang gekregen tot data van dopingtests van Russische sporters. Het agentschap kreeg de informatie van het inmiddels gesloten laboratorium in Moskou.

"Dit is een belangrijke doorbraak voor schone sport", aldus WADA-voorzitter Craig Reedie donderdag op de site van zijn organisatie. "De lange impasse rond de toegang tot het voormalige Russische laboratorium is doorbroken en dat is erg goed nieuws."

WADA-medewerkers brachten in december al een bezoek aan de Russische hoofdstad, maar keerden toen met lege handen terug. Dat leidde wederom tot een golf van kritiek op de Russen.

Een groep van zestien nationale antidopingagentschappen, waaronder de Nederlandse Dopingautoriteit, riep het WADA begin dit jaar op om Rusland onmiddellijk weer een schorsing op te leggen, waardoor Russische sporters niet meer zouden mogen meedoen aan internationale wedstrijden.

Het inzien van de gegevens van het lab in Moskou was een van de voorwaarden toen de schorsing van het Russische antidopingbureau Rusada in september 2018 werd opgeheven. Het WADA legde de Russen toen een deadline van 31 december op om de vereiste data vrij te geven.

Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps en door de staat gestuurd dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014.

Kremlin claimde vorige week akkoord met WADA

Anderhalve week geleden werd bekend dat drie WADA-medewerkers voor de tweede keer naar Moskou waren afgereisd voor de data.

Dat was nadat de Russische minister van Sport, Pavel Kolobkov, had laten weten de gegevens alsnog beschikbaar te willen stellen. Vorige week meldde het Kremlin dat er een akkoord was bereikt met het WADA.

Het WADA-comité dat moet oordelen over de status van Rusland kwam afgelopen maandag en dinsdag bij elkaar in het Canadese Montreal. De leden van het onafhankelijke Compliance Review Committee (CRC) hebben inmiddels hun aanbeveling gedaan. Dat deden ze pas nadat de WADA-medewerkers vertrokken waren uit Moskou.

Het definitieve besluit over de Russische status zal aanstaande dinsdag genomen worden door het uitvoerend comité van het WADA.

Volgens Reedie gaan experts de komende tijd bezig met authenticatie van de Russische data.