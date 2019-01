Paralympisch kampioene snowboarden Bibian Mentel en rolstoeltennisster Diede de Groot zijn donderdag genomineerd voor een Laureus Award, de prestigieuze prijs die jaarlijks in verschillende categorieën wordt uitgereikt om de beste sportprestaties wereldwijd te eren.

Mentel maakt kans op de prijs voor de beste comeback van het jaar. De 46-jarige Nederlandse won afgelopen februari bij de Paralympische Spelen van Pyeongchang goud op de snowboardcross en de banked slalom.

Bij de snowboardster is sinds 2001 al tien keer kanker geconstateerd. Ze vertelde in oktober in De Wereld Draait Door dat de ziekte vlak voor de Paralympics bij haar was teruggekeerd. Dat weerhield haar er niet van om topprestaties te leveren in Pyeongchang.

Mentel, die in diezelfde tv-uitzending ook bekendmaakte dat ze gestopt is met snowboarden op het hoogste niveau, heeft voor de Laureus Award voor beste comeback van 2018 concurrentie van de Japanse olympisch kampioen kunstrijden Yuzuru Hanyu, de Canadese snowboarder Mark McMorris, de Indiase worstelaarster Vinesh Phogat, de Amerikaanse skiester Lindsey Vonn en de Amerikaanse golfer Tiger Woods.

Vorig jaar ging deze Laureus Award naar de Zwitserse tennisser Roger Federer.

De Groot kan Vergeer opvolgen

Mentel was vorig jaar nog genomineerd voor de Laureus Award voor de beste paralympische sporter van het jaar, die toen naar Zwitserse wheeler Marcel Hug ging.

De Groot is nu een van de zes kanshebbers in deze categorie. De 22-jarige rolstoeltennisster won in 2018 in het enkelspel de Australian Open, Wimbledon en de US Open en in het dubbelspel was ze de beste bij Roland Garros, Wimbledon en de US Open.

De Slowaakse skiester Henrieta Farkasová, de Canadese langlaufer Brian McKeever, de Amerikaanse langlaufster Oksana Masters, de Griekse boccia-ster Grigorios Polychronidis en de Duitse atleet Markus Rehm zijn de andere genomineerden voor de prijs van beste paralympische sporter van 2018.

De Groot kan de opvolger worden van Esther Vergeer. De Nederlandse rolstoeltennisster won deze Laureus Award in 2002 en 2008.

Mbappé of Modrić mogelijk sportman van 2018

Federer mocht vorig jaar voor de vijfde keer de Laureus Award voor de beste sportman van het jaar in ontvangst nemen, maar de Zwitser is deze keer niet genomineerd.

De Engelse Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton, de Keniaanse wereldrecordhouder op de marathon Eliud Kipchoge, de Servische tennisser Novak Djokovic, de Amerikaanse basketballer LeBron James, de Kroatische voetballer Luka Modrić en de Franse voetballer Kylian Mbappé staan wel op de shortlist.

De Tsjechische snowboardster en skiester Ester Ledecká, de Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin, de Amerikaanse turnster Simone Biles, de tennissters Simona Halep (Roemenië) en Angelique Kerber (Duitsland) en de Zwitserse Ironman-wereldkampioene Daniela Ryf zijn genomineerd voor de titel Sportvrouw van het Jaar.

Die Laureus Award ging vorig jaar voor de vierde keer naar de Amerikaanse tennisster Serena Williams.

De uitreiking van de Laureus Awards is op 18 februari in Monaco.