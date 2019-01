De Rus Eduard Nikolaev (trucks), de Qatarees Nasser Al Attiyah (auto's) en de Australiër Toby Price (motoren) hebben donderdag de eindzege in de Dakar Rally veiliggesteld. Gerard de Rooy eindigde met een derde plek op het podium bij de trucks.

De Rooy kon in de relatief korte slotproef (Pisco-Lima over 112 kilometer) zoals verwacht niet meer opschuiven in het klassement bij de trucks. De 38-jarige Nederlander eindigde als vijfde in de hoofdstad van Peru, op bijna acht minuten van etappewinnaar Ton van Genugten.

In het eindklassement geeft De Rooy ruim anderhalf uur toe op Nikolaev, die donderdag als zesde eindigde. De 34-jarige Rus, wiens landgenoot Dmitry Sotnikov tweede werd op een klein halfuur, wint Dakar voor het derde jaar op rij en voor de vierde keer in totaal.

De Rooy, die twee etappezeges boekte de afgelopen anderhalve week, staat voor de zevende keer op het eindpodium van de Dakar Rally. De winnaar van 2012 en 2016 werd tweede in 2014 en eerder ook derde in 2004, 2009 en 2017. Vorig jaar sloeg hij de rally over.

De Kamaz van Eduard Nikolaev. (Foto: ANP)

Derde eindzege voor Al Attiyah

Bij de auto's verdedigde de 48-jarige Al Attiyah in de slotetappe een geruststellende marge in het klassement.

De coureur van Toyota had daarom in de tiende en laatste etappe genoeg aan een twaalfde plek, op negen minuten van dagwinnaar Carlos Sainz.

Al Attiyah heeft in het eindklassement 46 minuten en 42 seconden voorsprong op de nummer twee, de Spanjaard Nani Roma. De Fransman Sébastien Loeb eindigt als derde op bijna twee uur.

Erik van Loon is op de 25e plek de beste Nederlander in het eindklassement van de auto's. De vijftigjarige Brabander geeft meer dan 21 uur toe op de winnaar.

Voor Al Attiyah is het de derde eindzege in Dakar, na 2011 en 2015. Hij is de opvolger van de Spanjaard Sainz.

Price wint ondanks pijnlijke pols

Bij de motoren was het een stuk spannender. De 31-jarige Price, die de hele rally kampte met een pijnlijke pols, won de laatste etappe, waardoor hij de aanvallen van zijn overgebleven rivalen weerstond.

Voor de rijder uit het fabrieksteam van KTM is het de tweede eindzege in de beruchte woestijnrally. Hij won ook al in 2016. De Australiër kwam deze rally geleidelijk aan opzetten en nam pas na de achtste etappe de leiding in het algemeen klassement. De etappezege in de slotproef was ook zijn enige dagsucces deze rally.

De Oostenrijker Matthias Walkner verdedigde zijn titel van 2018 met hand en tand, maar kwam tekort op Price. Hij werd derde in de laatste proef over 112 kilometer en belandde op de tweede plaats in de eindstand op 9.13 minuten van de winnaar.

Paul Spierings eindigde op de 27e plaats als beste Nederlander, op meer dan tien uur van Price.