Gerard de Rooy baalt ervan dat hij er woensdag in de Dakar Rally niet in slaagde het verschil te maken in de top van het klassement. De trucker lijkt in Peru genoegen te moeten nemen met de derde plek.

De Rooy zette in de negende rit over 313 kilometer de aanval in op zijn Russische concurrenten Eduard Nikolaev en Dmitry Sotnikov, maar kwam niet verder dan plek vijf en bleef in het klassement dus op de derde plaats steken.

De 33-voudig etappewinnaar kampte in de slotfase met problemen bij de koeling van zijn motor. "Als zoiets misgaat, loopt er niets meer. Heel frustrerend", aldus de 38-jarige De Rooy.

"De motor werd erg heet en moet dan eerst afkoelen, dus sleutelen zou zeker een dik uur hebben gekost. Niemand is ongeschonden door deze etappe gekomen."

In het klassement geeft De Rooy bijna anderhalf uur toe op leider Nikolaev en zijn achterstand op nummer twee Sotnikov bedraagt een uur. Met nog een korte etappe van 113 kilometer te gaan lijkt de tweede of eerste plek er daardoor niet meer in te zitten.

'In Dakar Rally weet je het nooit'

De Rooy heeft nog een sprankje hoop. "Het is een rondje rond de kerk, maar in de Dakar Rally weet je het nooit. Iedereen kan iets krijgen op elk moment. Het Kamaz-team verloor dinsdag ook een uur en die hebben nog maar twee man in de wedstrijd", aldus de Eindhovenaar.

"Misschien dat er nog ergens straftijden zijn vergeten, maar daar wil ik niet op rekenen. Het is een aparte Dakar. Zwaar, zoals het moet zijn. Maar voor een topresultaat moet alles kloppen. Je kunt één keer pech hebben, maar niet twee dagen achter elkaar en al helemaal niet een hele week."

De Rooy won de Dakar Rally in 2012 en 2016. Hij won tijdens de huidige editie van de zware woestijnrally twee etappes, wat zijn totaal op 33 dagzeges bracht. Vorig jaar deed de Nederlander niet mee.

De Rus Eduard Nikolaev gaat aan de leiding bij de trucks. (Foto: ANP)