De Belgische hockeybond KBHB maakt zich niet al te druk over het onderzoek van de Belgische kansspelcommissie naar aanleiding van berichten in Belgische media dat enkele spelers van de nationale ploeg zich tijdens het gewonnen WK vorige maand in India schuldig hebben gemaakt aan illegale weddenschappen.

"Het was een heel grote verrassing", zei Serge Pilet, secretaris-generaal van de KBHB, woensdag tijdens een persbijeenkomst in Brussel over de nieuwe FIH Pro League tegenover Sporza.

"Er is nog altijd niets bewezen. Het is maar een vraag naar informatie. Er is absoluut geen paniek bij ons. We vertrouwen onze spelers 200 procent dat er eigenlijk niets van waar is."

De Belgische kranten La Dernière Heure en La Libre brachten dinsdag naar buiten dat drie spelers hebben gegokt tijdens het WK, maar volgens de KBHB gaat het om één speler die niet aanwezig was op het toernooi.

"Alle spelers die aanwezig waren op het WK, in totaal twintig, zeggen heel duidelijk dat ze niet gegokt hebben op dat WK. Van de spelers die niet in India waren, heeft één speler aangegeven dat hij op één wedstrijd gegokt heeft. Dat is niet illegaal en het was ook niet op een match van de Belgen", aldus Pilet.

"Op dat vlak is er voor ons geen vuiltje aan de lucht, al is het inderdaad niet ideaal. De raad van bestuur van de hockeybond heeft aangegeven dat ze alle mogelijke weddenschappen op onze sport wil verbannen. Wij vragen onze spelers dat er niet gewed wordt op competities waarbij zij betrokken zijn."

Hockeybond heeft karakteristieken van alle wedstrijden op WK opgestuurd

De hockeybond heeft inmiddels al de karakteristieken van alle wedstrijden op het WK opgestuurd naar de kansspelcommissie, waaronder die dus van de gewonnen finale na shoot-outs tegen Nederland.

De Belgische wet verbiedt weddenschappen op wedstrijden in een competitie waarop de gokker een directe impact kan hebben. De straffen variëren van een boete tot drie jaar cel.

"Maar dat is nu totaal niet aan de orde. Wij hebben de officiële bevestiging vanuit de politiediensten dat er vandaag geen enkel onderzoek is naar matchfixing", vertelde Pilet.

België werd door de zege op Nederland voor het eerst in de historie wereldkampioen hockey en onze zuiderburen pakten bovendien voor het eerst de wereldtitel in een olympische teamsport.

De 'Red Lions' werden voor het oog van tienduizenden toeschouwers uitgebreid gehuldigd in Brussel en uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar in België.