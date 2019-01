Trucker Gerard de Rooy lijkt met nog één etappe te gaan alleen nog kans te maken op de derde plaats in het eindklassement van de Dakar Rally. De Brabander kwam woensdag in de negende etappe niet verder dan de vijfde plek.

De Rooy moest na 313 kilometer in en rondom Pisco de Russische winnaar Eduard Nikolaev (voorsprong van een half uur), de Wit-Rus Siarhei Viazovich, de Rus Dmitry Sotnikov en de Tsjech Ales Loprais voor zich dulden.

Nikolaev deed met zijn zege uitstekende zaken, want hij nam daardoor de leiding in de rangschikking over van zijn land- en teamgenoot Sotnikov.

De Rooy staat daarin vast op de derde plek geparkeerd, met een achterstand van ruim anderhalf uur op Nikolaev en ruim een uur op nummer twee Sotnikov.

Nikolaev is de titelverdediger bij de trucks. Hij hield vorig jaar Viazovich (tweede), de Rus Airat Madeev (derde), de Kazak Artur Ardavichus (vierde) en de Tsjech Martin Macik (vijfde) achter zich.

Peterhansel moet strijd staken

Autocoureur Stéphane Peterhansel moest woensdag de strijd staken in de Dakar Rally. De 53-jarige Fransman crashte in de openingsfase van de negende etappe.

Peterhansel kon niet verder omdat zijn navigator David Castera verwondingen aan zijn rug opliep bij het ongeluk na 26 kilometer.

'Monsieur Dakar' won de derde en zevende etappe en begon de negende etappe op de vierde plek in het klassement bij de auto's, met een achterstand van ruim 53 minuten op de Qatarese leider Nasser Al-Attiyah.

Het is de vijfde keer in dertig deelnames en de eerste keer sinds 2009 dat Peterhansel het einde van de woestijnrally niet haalt.

Peterhansel is met dertien eindzeges recordhouder in de Dakar. Hij was in 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 en 1998 de sterkste bij de motoren en na zijn overstap in 1999 in 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 en 2017 bij de auto's.

Metge wint negende etappe bij motoren

Bij de motoren won Michael Metge de negende etappe. De Fransman bleef de Braziliaan Daniel Nosiglia Jager (tweede) en de Chileen Pablo Quintanilla (derde) voor.

Toby Price, die als vijfde eindigde op 3.29 minuten van Metge, blijft aan de leiding in het klassement. De Australiër heeft 1.02 minuten voorsprong op naaste achtervolger Quintanilla.

De Franse Yamaha-rijder Adrien van Beveren, de nummer vier van het klassement, kwam vlak voor de finish tot stilstand wegens mechanische problemen. Hij verspeelde daardoor zijn titelkansen.

De Dakar Rally eindigt donderdag met een etappe van 112 kilometer van Pisco naar de Peruaanse hoofdstad Lima, waar naar verwachting aan het einde van de middag/begin van de avond de beslissingen vallen.