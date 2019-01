Gerard de Rooy wist dinsdag in de achtste etappe van de Dakar Rally zijn derde plek in het klassement te verstevigen, maar de trucker was niet geheel tevreden over zijn optreden. De Nederlander baalt dat hij op onnodige wijze kostbare tijd verloor in Peru.

De 38-jarige De Rooy kwam in de tweede duinsectie van de achtste etappe tussen San Juan de Marcona en Pisco vast te zitten. Het duurde een kwartier voordat hij zijn weg kon vervolgen.

"Dat was mijn eigen stomme fout. Voor een duinetappe pak ik altijd een pilletje tegen wagenziekte, maar die was ik vergeten en daardoor was ik misselijk", zei De Rooy na de rit van 360 kilometer.

"Het duurde lang voordat de volgende truck kwam, dus ik wist dat ik goed zat. We hadden de auto zelf al bijna los toen de Maz kwam. Die heeft me het laatste zetje gegeven."

De Rooy reed met krom voorwiel in slotfase

De Iveco-rijder kende in de laatste snelle sector nog meer pech nadat hij in het stof van Siarhei Viazovich terechtkwam. "We maakten vervolgens een klap in een greppel, waardoor het voorwiel krom stond. Daardoor heb ik nog meer tijd laten liggen."

De Rooy gaf uiteindelijk ruim 25 minuten toe op dagwinnaar Dmitri Sotnikov, die ervan profiteerde dat zijn landgenoot Eduard Nikolaev vast kwam te zitten. Nikolaev verloor 55 minuten en raakte de leiding kwijt aan Sotnikov.

In het klassement is De Rooy, die de etappes van zondag en maandag won, de nummer drie achter Sotnikov en Nikolaev. De Nederlander geeft 1 uur, 7 minuten en 43 seconden toe op Sotnikov en 26.49 op Nikolaev.

De Rooy, die momenteel op 33 etappezeges staat in de Dakar Rally, won de roemruchte woestijnrally in 2012 en 2016. Vorig jaar liet hij de Dakar schieten ten faveure van de Afrika Eco Race.

Ten Brinke baalt flink van technisch malheur

Voor Bernhard ten Brinke kwam de Dakar Rally dinsdag ten einde door technische problemen. De versnellingsbak en mogelijk ook de motor van zijn Toyota waren kapot. De coureur uit Zeddam verbleef uren in Peruaans woestijngebied, waarna zijn auto naar het bivak in Pisco kon worden gesleept.

"We liggen eruit. Wat een pech. Ineens houdt het verhaal op. Autosport blijft een mechanische sport, dat blijkt maar weer eens'', aldus een teleurgestelde Ten Brinke.

De rijder van het Japanse fabrieksteam was vol goede moed begonnen aan de rally. Hij rekende zichzelf tot de kanshebbers op de eindzege in het autoklassement en voelde zich gesterkt door zijn succes in de rally van 2018, toen hij de koninginnenrit won.