Enkele hockeyers van de Belgische nationale ploeg hebben zich tijdens het gewonnen WK vorige maand in India mogelijk schuldig gemaakt aan illegale weddenschappen. De Belgische kansspelcommissie is een onderzoek gestart.

Volgens de Belgische kranten La Dernière Heure en La Libre gaat het om drie spelers uit de selectie, die in de WK-finale Nederland op shoot-outs versloeg.

De Belgische hockeybond (KBHB) bevestigt dinsdag aan persbureau Belga dat de kansspelcommissie informatie heeft opgevraagd. Daar horen onder meer de karakteristieken van de WK-duels van de 'Red Lions' bij. De KBHB benadrukt dat het niet om een onderzoek van de politie gaat.

Volgens de bond was elke speler in India op de hoogte van het verbod om te gokken op WK-duels. Een woordvoerder onderstreept dat de KBHB "zo transparant mogelijk" wil zijn en dat de positie van de KBHB duidelijk is. "Alleen onze sport en ons imago tellen", liet hij weten.

België voor het eerst wereldkampioen

De Belgische wet verbiedt weddenschappen op wedstrijden in een competitie waarop de gokker een directe impact kan hebben. De straffen variëren van een boete tot drie jaar cel.

"Wij hebben de spelers gecontacteerd en gevraagd of ze betrokken waren bij online weddenschappen", zegt Denis Van Damme, directeur marketing en communicatie van de KBHB. "Niemand heeft daar positief op gereageerd."

België werd door de zege op Nederland voor het eerst in de historie wereldkampioen hockey. Het was bovendien de eerste wereldtitel in een olympische teamsport voor onze zuiderburen. De 'Red Lions' werden uitgebreid gehuldigd in Brussel en uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar in België.