Trucker Gerard de Rooy heeft dinsdag tijdens de achtste etappe van de Dakar Rally zijn derde plek in het klassement behouden. Bij de auto's lijkt Bernhard ten Brinke te moeten opgeven.

De Rooy eindigde als derde in de de etappe over 360 kilometer tussen San Juan de Marcona en Pisco. De Iveco-rijder gaf ruim 25 minuten toe op dagwinnaar Dmitri Sotnikov uit Rusland.

Janus van Kasteren kende namens Renault ook een verdienstelijke rit. Hij werd vijfde en was met een tijd van 5:23.07 sneller dan onder anderen toprijder Eduard Nikolaev, die zijn leiding in het klassement kwijtraakte.

In het klassement is De Rooy, die de etappes van zondag en maandag won, de nummer drie achter de nieuwe leider Sotnikov en diens landgenoot Nikolaev. De Nederlander geeft één uur, zeven minuten en 43 seconden toe op Sotnikov en 26.49 op Nikolaev.

De Rooy lijkt op weg naar een plek in de top drie, want zijn voorsprong op nummer vier Federico Villagra is ruim drie uur. De 38-jarige Eindhovenaar won de Dakar Rally in 2012 en 2016. Zijn twee etappezeges in de huidige edities brachten hem op een totaal van 33 overwinningen.

De Dakar Rally duurt nog tot en met donderdag. De voorlaatste etappe begint én eindigt woensdag in Pisco en kent voor trucks een special van 311 kilometer. Voor motoren, auto's en quads is de rit 2 kilometer langer.

Gerard de Rooy eerder deze week in actie tijdens de Dakar Rally. (Foto: ANP)

Ten Brinke kampt met kapotte auto

Autocoureur Ten Brinke, die met grote ambities was afgereisd naar de woestijnrally, kampt met een kapotte versnellingsbak en mogelijk ook een kapotte motor. De race voortzetten lijkt onmogelijk.

De laatste dagen was Ten Brinke al weggezakt in het klassement. Hij won vorig jaar als eerste Nederlandse autocoureur een etappe en wilde dit jaar voor de eindzege gaan.

De dagzege bij de auto's ging naar de Fransman Sébastien Loeb. Hij had een marge van 7.27 op nummer twee Nasser Al Attiyah en was voor de vierde keer de beste.

Toyota-rijder Al Attiyah leidt wel riant in het klassement, met een marge van 46 minuten en 29 seconden ten opzichte van nummer twee Nani Roma (Mini). Loeb geeft namens Peugeot als nummer drie 46.45 toe.

Leider Brabec valt uit bij motoren

Bij de motoren had Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) als winnaar van de achtste etappe een voorsprong van 45 seconden op de Chileen Pablo Quintanilla. Toby Price uit Australië gaf als nummer drie 1.13 toe.

Eerder op de dag was er pech voor klassementsleider Ricky Brabec. De 27-jarige Amerikaan viel na 56 kilometer uit doordat zijn Honda-motor kapot was. Vorig jaar moest hij om dezelfde reden ook al opgeven.

Door het wegvallen van Brabec is Price de nieuwe leider in het klassement, gevolgd door Quintanilla (+1.03) en Walkner (+6.35).