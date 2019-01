Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeyers heeft maandag de debutanten Teun Beins en Justen Blok opgenomen in zijn 21-koppige selectie voor de wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en Australië in de nieuwe FIH Pro League.

Sander de Wijn en Thijs van Dam ontbreken. De Wijn raakte tijdens het afgelopen WK geblesseerd aan zijn hamstring en Van Dam is onlangs geopereerd aan zijn heup.

Robbert Kemperman en Valentin Verga zijn zoals verwacht door Caldas gepasseerd. Zij willen in januari en februari deelnemen aan de Maleisische competitie, waardoor ze sowieso niet bij de start van de Pro League zouden zijn.

Caldas heeft maandag ook al achttien spelers aangewezen voor de derde wedstrijd tegen Spanje. Hij kan mogelijk dan wel weer beschikken over De Wijn en Van Dam.

Bondscoach Alyson Annan van de Nederlandse hockeyers nam maandag de debutanten Kyra Fortuin, Kiki Gunneman en Hester van der Veld op in haar twintigkoppige selectie voor de wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en Australië.

Annan hoeft in tegenstelling tot Caldas geen speelsters te missen, maar ze kiest in het toernooi wel voor een roulatiesysteem, wat betekent dat ze steeds in een andere samenstelling gaat spelen.

Hockeyers en hockeysters spelen op dezelfde data

De hockeyers en de hockeysters spelen op dezelfde data tegen Nieuw-Zeeland (27 januari), Australië (2 februari) en Spanje/de Verenigde Staten (2 februari). Per wedstrijd mogen er maximaal achttien spelers/speelsters in actie komen.

De Pro League begint in januari en eindigt in juni, met Nederland, Argentinië, Australië, België, Engeland, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Pakistan, Spanje (laatste twee alleen bij de mannen), China en de Verenigde Staten (laatste twee alleen bij de vrouwen) als deelnemende landen.

Iedereen speelt twee keer tegen elkaar, waarna de top vier van de ranglijst zich plaatst voor een finaletoernooi, waarvoor nog een locatie wordt gezocht.

De Pro League is de opvolger van de Champions Trophy en de Hockey World League. Het toernooi is ook een van de kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De hockeyers hopen in de Pro League revanche te nemen voor de verloren WK-finale tegen België. De ploeg van Caldas verloor pas na bloedstollende shoot-outs van onze zuiderburen.