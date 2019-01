Trucker Gerard de Rooy heeft maandag zijn tweede opeenvolgende etappezege geboekt in de Dakar Rally. De 38-jarige Brabander was na de zesde rit ook de sterkste in de zevende rit.

De Rooy kreeg in de zesde etappe na een jurybesluit (een tijdstraf voor de Rus Siarhei Viazovich) de zege, maar hij won de zevende etappe op eigen kracht.

De geboren Eindhovenaar liet er in zijn Iveco geen twijfel over bestaan wie de beste was. Hij bleef de Rus Eduard Nikolaev (tweede op 34 minuten) en de Argentijn Federico Villagra (derde op 43 minuten) ruim voor.

"Het waren moeilijke duinen waarop je veel kon verliezen", zei De Rooy direct na de finish van de proef over 331 kilometer, waar hij vier uur, 47 minuten en 27 seconden over had gedaan.

"We hebben zelf ook geluk gehad. Eén keer zaten we bijna vast. Als ik één seconde later was geweest, hadden we moeten graven. Eventjes daarvoor lagen we bijna op de kant."

De Rooy steeg door zijn nieuwe zege naar de derde plaats in het algemeen klassement. Hij heeft een uur en 15 minuten achterstand op leider Nikolaev en 45 minuten op diens landgenoot en runner-up Dmitri Sotnikov.

Maurik van den Heuvel voltooide de zevende etappe als vijfde op 51 minuten van De Rooy. Ton van Genugten kwam binnen als achtste op één uur en 25 minuten.

Peterhansel wint bij auto's

Bij de auto's won Stéphane Peterhansel de zevende etappe. De Fransman hield in zijn Mini de Spanjaarden Nani Roma en Carlos Sainz achter zich.

Nasser Al Attiyah kwam niet verder dan de vierde plaats, en hoewel hij bijna twaalf minuten toegaf op Peterhansel, bleef de Qatarees leider in het algemeen klassement.

Bernhard ten Brinke moest genoegen nemen met de negende plaats, op liefst 25 minuten en 45 seconden van Peterhansel.

Sébastian Loeb was de grote verliezer in de etappe. De Fransman was de snelste bij de eerste tijdmeting, maar verloor door een defect aan zijn auto ruim 28 minuten en finishte als elfde.

Bij de motoren won Sam Sunderland. De Brit bleef de Chileen Jose Ignacio Cornejo Florimo (tweede op twee minuten) en de Amerikaan Ricky Brabec (derde op 6.30 minuten) voor.

De 41e editie van de befaamde woestijnrally wordt volledig in Peru afgewerkt. Aanstaande donderdag keert de karavaan in de tiende en laatste etappe terug in Lima. Afgelopen zaterdag was de enige rustdag, in Arequipa.