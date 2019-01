Gerard de Rooy heeft alsnog de zesde etappe van de Dakar Rally gewonnen. De 38-jarige Brabander kwam in zijn Iveco ruim vijf minuten later dan Siarhei Viazovich als tweede over de finish, maar de trucker uit Wit-Rusland kreeg een tijdstraf.

Viazovich miste het zevende checkpoint, waardoor De Rooy de boeken ingaat als de winnaar van de langste etappe van de veertigste editie van de Dakar Rally. De rit ging over 838 kilometer van Arequipa naar San Juan de Marcona, inclusief een klassementsproef van 309 kilometer.

Opmerkelijk is dat zaterdag ook al een Nederlander achteraf als etappewinnaar werd aangewezen. Trucker Ton van Genugten kreeg toen de dagzege, nadat hij als vijfde over de meet was gekomen.

Van Genugten had tijdens de proef stilgestaan om de Renault-truck van concurrent Janus van Kasteren uit een greppel te trekken en kreeg tijd terug.

De dagzege van De Rooy heeft niet tot gevolg dat hij opschuift in het klassement. Hij blijft derde, met een uur en vijftig minuten achterstand op de Russische klassementsleider Eduard Nikolaev. Een andere Rus, Dmitri Sotnikov, staat tweede op ongeveer tien minuten achterstand.

Ten Brinke negende bij de auto's

Bij de auto's boekte de Fransman Sébastien Loeb zondag zijn derde etappezege en werd Bernhard ten Brinke negende. Pablo Quintanilla was de snelste bij de motoren.

De Dakar Rally, die dit jaar louter Peru aandoet, gaat maandag verder met een rit van San Juan de Marcona-San Juan de Marcona. De zevende etappe is 387 kilometer lang.