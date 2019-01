Trucker Gerard de Rooy is zondag als tweede geëindigd in de zesde etappe van de Dakar Rally. De Nederlander moest in zijn Iveco alleen Siarhei Viazovich uit Wit-Rusland voor zich dulden.

De Rooy gaf in de klassementsproef over 336 kilometer van Arequipa naar San Juan de Marcona vijf minuten en 45 seconden toe op Viazovich.

De Wit-Rus zou wel het zevende checkpoint hebben gemist. Daarvoor kan hij een uur straftijd krijgen, waardoor hij zijn overwinning kwijtraakt aan De Rooy.

Dat zou de tweede Nederlandse overwinning op rij betekenen bij de trucks. Ton van Genugten werd zaterdag tijdens de rustdag alsnog aangewezen als winnaar van de vijfde etappe.

Van Genugten was vrijdag in de proef van Tacna naar Arequipa als vijfde geëindigd, maar door de diskwalificatie van de Rus Andrey Karginov en het terugkrijgen van verloren tijd schoof hij op naar de eerste plaats.

In het klassement bezet De Rooy de derde plaats. De Brabander heeft bijna twee uur achterstand op de Rus Eduard Nikolaev, die aan de leiding gaat. Diens landgenoot Dmitry Sotnikov is tweede op circa tien minuten achterstand.

Loeb boekt derde etappezege bij auto's

Bij de auto's boekte Sébastien Loeb zijn derde etappezege. De Fransman, die eerder de tweede en de vijfde etappe won, was in zijn Peugeot twee minuten en zeventien seconden sneller dan Nasser Al-Attiyah, de leider in het klassement.

Carlos Sainz eindigde op bijna zeven minuten van Loeb als derde in de zesde etappe. De Spanjaard heeft in het klassement al ruim vijf uur achterstand op Al-Attiyah.

De Toyota-coureur uit Qatar heeft in het klassement een ruime voorsprong van bijna 38 minuten op Loeb. Diens landgenoot Stéphane Peterhansel verloor bijna negentien minuten en zakte naar de derde plek in het klassement.

Bernhard ten Brinke moest genoegen nemen met de negende plaats in de langste etappe. De Nederlander had in zijn Toyota lange tijd de derde tussentijd in handen, maar verloor in de slotfase veel tijd.

Ten Brinke gaf uiteindelijk 27 minuten en 29 seconden toe op Loeb. In het klassement kijkt hij tegen een achterstand van meer dan vier uur aan en staat hij voorlopig zevende.

Quintanilla slaat dubbelslag bij motoren

Bij de motoren greep Pablo Quintanilla de macht. De Chileen won op zijn Husqvarna de zesde etappe, waarin hij de Argentijn Kevin Benavides bijna twee minuten achter zich hield. De Oostenrijker Matthias Walkner werd op ruim vier minuten derde.

Quintanilla nam tevens de leiding in het klassement over van Ricky Brabec. De Amerikaan gaf zeven minuten en dertig seconden toe op de etappewinnaar.

Brabec heeft in het klassement een achterstand van vier minuten en 38 seconden op Quintanilla. Toby Price uit Australië bezet op meer dan vijf minuten de derde plaats.