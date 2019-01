De organisatie van de Dakar Rally heeft trucker Andrey Karginov zaterdag uit de wedstrijd gezet. De Rus reed vrijdag in de vijfde etappe een toeschouwer aan en stopte daarna niet om zich te bekommeren om de gewonde man.

De 43-jarige Karginov reed tijdens de woestijnproef door Peru in de duinen op een groepje toeschouwers in. De meesten konden nog net op tijd wegspringen, maar een zestigjarige man uit Zuid-Afrika was te laat.

De Rus, die twee etappes won en tweede stond in het klassement bij de trucks, reed met zijn Kamaz over het been van de man, die zijn heup brak.

Deelnemers zijn volgens de organisatie verplicht te stoppen als een toeschouwer is aangereden, maar Karginov raasde op volle snelheid verder in het zand. Het slachtoffer kreeg later hulp van de medische dienst van de Dakar Rally en werd per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis in Arequipa.

De organisatie liet in een officiële verklaring weten dat de betrokken toeschouwers buiten de beveiligde zone voor het publiek stonden. Ze drukte de toeschouwers op het hart om de rally alleen vanuit de speciaal aangewezen vakken voor toeschouwers te aanschouwen.

Karginov schreef de Dakar Rally in 2014 op zijn naam. Hij deed voor de zevende keer mee namens het team van Kamaz, dat de laatste jaren de Dakar Rally domineert.

Teambaas vindt uitsluiting Karginov zware straf

Teambaas Vladimir Chagin van Kamaz vond de uitsluiting een zware straf. "Vijf toeschouwers stonden precies op het spoor dat Andrey volgde", aldus de Rus.

"Vier wisten tijdig weg te springen, maar de vijfde kwam met zijn been onder het achterwiel van de truck. Andrey zag dit allemaal niet; hij reed omhoog en dan is alles wat je ziet je voorruit en de top van het duin."

Door de uitsluiting van Karginov schuiven Gerard de Rooy en Ton van Genugten een plek op in het klassement. De Rooy staat nu vierde en Van Genugten bezet de vijfde plaats.

De leiding bij de trucks is in handen van Eduard Nikolaev. De Rus heeft bijna twaalf minuten voorsprong op zijn landgenoot Dmitry Sotnikov.