Alex van Silfhout volgt Rien van der Schaft op als bondscoach van de Nederlandse dressuurruiters. Laatstgenoemde besloot in augustus vorig jaar, kort voor de Wereldruiterspelen in de Verenigde Staten, zijn functie neer te leggen.

De hippische bond KNHS heeft nu Van Silfhout doorgeschoven. De 64-jarige oud-dressuurruiter, vader van Diederik van Silfhout, had de afgelopen twee jaar de junioren en beloften onder zijn hoede.

Van Silfhout beleefde vorig jaar zijn hoogtepunt toen hij met het juniorenteam op fraaie wijze goud veroverde op de EK in de Franse stad Fontainebleau.

Monique Peutz neemt de taken van Van Silfhout over bij de junioren en beloften. Imke Schellekens-Bartels wordt verantwoordelijk voor de jongste lichting.

"We moeten allemaal dezelfde kant op met de dressuursport in Nederland. Ik weet zeker dat we daar met z'n drieën grote sprongen in kunnen maken", zegt Van Silfhout in een persbericht.

Het contract van de bondscoach van de springruiters, Rob Ehrens is verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.