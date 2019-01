Bernhard ten Brinke heeft donderdag in de vierde etappe van de Dakar Rally in Peru opnieuw veel tijd verloren. De Nederlandse autocoureur kampte net als woensdag met technisch malheur. Bij de motoren ging de zege naar ​Ricky Brabec.

De 41-jarige Ten Brinke kampte tijdens de etappe van Arequipa naar Tacna over 664 kilometer met een defecte draagarm van zijn Toyota. Hij kon pas na een reparatie van ruim twee uur zijn weg vervolgen.

Nasser Al Attiyah zegevierde met een voorsprong van bijna twee minuten op de Fransman Stephane Peterhansel. De Pool Jakub Przygonski eindigde op een kleine negen minuten van de winnaar als derde.

Al Attiyah, die de eerste etappe eveneens op zijn naam schreef, verstevigde zijn leidende positie in het klassement. Het verschil met naaste belager Peterhansel liep op tot bijna negen minuten.

Nasser Al Attiyah en Stephane Peterhansel schudden elkaar de hand (Foto: ANP)

Amerikaan Brabec wint bij motoren

Bij de motoren ging de zege naar Ricky Brabec. De Honda-rijder was in de etappe van Arequipa naar Moquegua ruim zes minuten sneller dan nummer twee Matthias Walkner uit Oostenrijk (KTM).

De Australiër Toby Price, eveneens op KTM, eindigde als derde met een achterstand van dik zeven minuten op de winnaar. Voor Brabec was het zijn tweede etappezege in de Dakar Rally, na zijn primeur in 2017. In het klassement klom hij van de zevende naar de eerste plaats.

Brabec nam de leidende positie over van de Chileen Pablo Quintanilla, die in de vierde etappe als veertiende eindigde en ruim twintig minuten toegaf op Brabec. De Zuid-Amerikaan staat in de algemene rangschikking nu tweede, op ruim twee minuten van de nieuwe koploper.

Van Kasteren beste Nederlander bij trucks

Bij de trucks was Janus van Kasteren (Mammoet) de eerste Nederlander met een zevende plaats. De Rus Andrey Karginov (Kamaz) pakte de dagzege, zijn tweede op rij. Zijn land- en teamgenoot Eduard Nikolaev bleef aan de leiding.

Gerard de Rooy gaf donderdag ruim een half uur toe en staat als beste Nederlander in het algemeen klassement op de vijfde plek, op 1 uur en 48.16 minuten van Nikolajev.