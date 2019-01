Handbalster Nycke Groot heeft donderdag per direct een punt gezet achter haar interlandloopbaan. De dertigjarige Noord-Hollandse kan het fysiek niet meer opbrengen om voor Oranje uit te komen.

"Mijn lichaam is redelijk op. Door te stoppen bij het Nederlands team wil ik meer rust creëren voor mezelf en mijn lichaam om zo mijn handbalcarrière te kunnen verlengen", zegt ze in een persbericht.

"Het handballen in de Champions League, de Hongaarse competitie en met het Nederlands team is uiteindelijk te veel. Ik wil graag alles met 100 procent doen, maar daar heb ik nu de energie niet voor."

Groot behoort tot een van de succesvolste speelsters ooit in Oranje. Ze kwam in de afgelopen vijftien jaar (ze maakte haar debuut in december 2004) tot 141 interlands, waarin ze 439 scoorde.

De middenopbouwspeelster won met Oranje zilver op het WK 2015 en EK 2016 en brons op het WK 2017 en EK 2018. Ze werd bij het EK 2016 in Zweden verkozen tot meest waardevolle speelster en kreeg een plekje in het All Star Team.

"Ik heb lang lopen wikken en wegen om tot dit besluit te komen. Handbal is mijn passie. Ik heb er zo hard voor gewerkt, maar alles kost op dit moment veel energie en ik krijg er te weinig voor terug. Ik hoop mijn energie terug te vinden met meer rust."

'Heb een onwijs gave tijd gehad bij het Nederlands team'

Groots laatste optreden in Oranje was op 16 december vorig jaar, in de gewonnen wedstrijd om het brons op het EK tegen Roemenië. Ze werd op het toernooi in Frankrijk geplaagd door aanvallen van migraine, waardoor ze regelmatig aan de kant moest blijven.

De geboren Alkmaarse is wel van plan om actief te blijven op clubniveau. Ze staat momenteel onder contract bij de Hongaarse grootmacht en meervoudig Champions League-winnaar Gyori ETO KC.

"Ik vind het leuk om te handballen. Ik hoop dat ik mijn carrière met jaren kan verlengen door rust en tijd te nemen voor mezelf. Ik wil op een goeie manier een paar jaar door en het goed kunnen afsluiten", vertelt ze.

"Ik heb een onwijs gave tijd gehad bij het Nederlands team en zo zal ik er ook altijd op terugkijken. Ik heb onwijs genoten om met deze meiden samen te spelen en ben trots op wat we bereikt hebben. We zijn zo sterk geweest als team. Ik ben trots dat ik daar deel van heb mogen uitmaken."

Groot is na de Deense bondscoach Helle Thomsen, collega-middenopbouwspeelster Maura Visser (33) en cirkelspeelster Yvette Broch (28) alweer de vierde die in korte tijd de deur achter zich dichttrekt bij Oranje.