Autocoureur Bernhard ten Brinke blijft ondanks de voor hem turbulent verlopen derde etappe van de Dakar Rally positief. De Nederlander zakte woensdag van de tweede naar de zevende plek in het klassement.

Ten Brinke, die aast op de eindzege in de zware rally, eindigde in de proef van San Juan de Marcona naar Arequipa in Peru als zevende in zijn Toyota. Hij werd op ruim een half uur achterstand gereden door de Franse etappewinnaar Stéphane Peterhansel (Mini).

"Voor een slechte dag hebben we het goed gedaan. Na vandaag kun je wel zeggen dat de Dakar Rally écht is begonnen", blijft de 41-jarige Ten Brinke ondanks de opgelopen achterstand positief.

"Ik ben redelijk happy met het resultaat. De verschillen zijn nog klein. Morgen wacht het eerste deel van de marathonetappe en zullen weer verschillen worden gemaakt. We zijn er klaar voor."

Peterhansel, dertien keer eindwinnaar van de woestijnrally, arriveerde 3.26 minuten eerder bij de finish dan Nasser Al-Attiyah (Toyota). Al-Attiyah leidt wel in het klassement. Ten Brinke's achterstand is 25.21 minuten.

Bernhard ten Brinke onderweg in de derde etappe van de Dakar Rally. (Foto: ANP)

Ten Brinke liep flinke schade op

De Toyota van Ten Brinke kwam woensdag zeker niet ongeschonden uit de strijd. "We waren met dik 140 kilometer per uur onderweg door de fesh-fesh (stoffig gedeelte, red.), toen opeens een enorm gat opdoemde", beschrijft hij.

"Een gat dat niet in het roadbook stond. Ik kon nog enigszins afremmen, maar niet voorkomen dat we met vier wielen loskwamen en op het linkervoorwiel landden."

Door het incident moest het wiel gewisseld worden en later leverden ook grote stenen problemen op. "Een van die enorme keien sloeg een achterdraagarm krom, zodat we de resterende kilometers moesten overleven met een listig reagerende auto", aldus Ten Brinke.

De Dakar Rally is zondag begonnen in Peru en duurt nog tot en met 17 januari. De auto's wacht donderdag een lange etappe van Arequipa naar Tacna over 405 kilometer.