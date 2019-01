Autocoureur Bernhard ten Brinke is woensdag na de derde etappe in de Dakar Rally van de tweede naar de zevende plaats in het klassement gezakt. Bij de motoren moest Joan Barreda de strijd staken.

Ten Brinke eindigde in de proef van San Juan de Marcona naar Arequipa in Peru als zevende in zijn Toyota, maar werd wel op ruim een half uur achterstand gereden door de Franse etappewinnaar Stéphane Peterhansel (Mini).

Peterhansel was onnavolgbaar in de proef van 331 kilometer. 'Monsieur Dakar', dertien keer eindwinnaar van de woestijnrally, arriveerde 3.26 minuten eerder bij de finish dan Nasser Al Attiyah (Toyota).

De Qatarees nam wel de leiding in de stand over van de Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers (Toyota), die door technische problemen op grote achterstand raakte.

Ten Brinke, die tijdens de etappe nog schade opliep aan zijn auto nadat hij met hoge snelheid over een groot gat vloog, heeft in het algemeen klassement 25.21 minuten achterstand op Al Attiyah.

De Spaanse titelverdediger bij de auto's, Carlos Sainz (Mini), reed ook in een gat en liep flinke schade op. Hij verspeelde kostbare tijd om de boel te herstellen en kan een nieuwe eindzege wel vergeten.

Barreda moet strijd staken bij motoren

De 35-jarige Barreda, die deze editie de eerste etappe won én aan de leiding ging in het klassement bij de motoren, strandde na 143 van de in totaal 331 kilometer lange proef in Peru. De Spanjaard van Honda kwam in de door Xavier de Soultrait gewonnen derde etappe vast te zitten in vrijwel onbegaanbaar terrein.

Barreda was bezig aan zijn negende Dakar Rally en gold als een van de topkandidaten voor de eindzege. Hij won al vele etappes in de roemruchte woestijnrally, maar was nog nooit eindwinnaar.

De Soultrait (Yamaha) won de proef van San Juan de Marcona naar Arequipa en boekte zo zijn eerste etappezege in de Dakar Rally. De Fransman was in de lange proef vijftien seconden sneller dan Pablo Quintanilla.

De Chileen van Husqvarna mag zich wel de nieuwe leider in de stand noemen Hij heeft dik elf minuten voorsprong op de Argentijn Kevin Benavides (Honda), de nummer drie in de etappe.

Van den Brink niet van start gegaan in derde etappe

Bij de trucks verscheen Martin van den Brink niet aan de start van de derde rit. De Nederlander crashte dinsdag in de tweede etappe met monteur Mitchel van den Brink en navigator Wouter de Graaff.

De truck kwam een hoge duin niet op, waarna hij omlaag rolde en vier keer over de kop sloeg. Het trio bleef ongedeerd, maar de truck had te veel schade opgelopen om de Dakar Rally voort te kunnen zetten.

De zege in de derde etappe ging naar Andrey Karginov. De Russische trucker bleef de Argentijn Federico Villagra (tweede) en zijn landgenoot Dmitry Sotnikov (derde) voor. Eduard Nikolaev eindigde als vierde, maar behield de leiding in het klassement.

De Nederlandse truckers kwamen niet in de buurt van het podium in de derde etappe. Janus van Kasteren was de beste op de zesde plaats. Gerard de Rooy arriveerde op bijna anderhalf uur van Karginov op de negende plaats.

De 41e editie van de Dakar Rally is zondag begonnen in Peru en duurt nog tot en met 17 januari. De rally wordt voor het eerst in de historie in één land gehouden.