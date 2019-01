Skilegende Lindsey Vonn (34) moet haar langverwachte rentree in het wereldbekercircuit toch weer uitstellen. De twee races die komend weekeinde in St. Anton zouden plaatsvinden zijn afgelast, omdat er in het Oostenrijkse skioord te veel sneeuw is gevallen.

Een nieuwe datum voor de geannuleerde afdaling en super-G heeft het wereldskibond FIS nog niet gevonden. Vonn moest door een knieblessure haar start van het seizoen al een paar keer verschuiven.

De 34-jarige Amerikaanse is specialiste op de afdaling. Op de Winterspelen van Pyeongchang 2018 pakte Vonn brons op dit onderdeel, waarop ze olympisch kampioene werd bij Vancouver 2010.

Dit seizoen is in principe haar laatste seizoen op topniveau. Vonn mikt op het recordaantal wereldbekerzeges van de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark. Dat record staat op 86, terwijl Vonn in haar carrière 82 overwinningen in het wereldbekercircuit heeft geboekt.

De eerstvolgende wereldbeker waarop Vonn in actie kan komen, staat voor 19 en 20 januari op het programma in Cortina d'Ampezzo in Italië.