Trucker Martin van den Brink is de eerste Nederlandse uitvaller in de Dakar Rally. De coureur van Mammoet Rallysport gaat woensdag in Peru niet van start in de derde etappe.

Van den Brink crashte dinsdag in de tweede etappe met monteur Mitchel van den Brink en navigator Wouter de Graaff. De truck kwam een hoge duin niet op, waarna hij omlaag rolde en vier keer over de kop sloeg.

Het trio bleef ongedeerd, maar de truck is te beschadigd om woensdag van start te gaan. De rally is mogelijk nog niet helemaal over voor Van den Brink, want vroege uitvallers mogen voor het eerst na de rustdag (zaterdag) opnieuw van start gaan.

De teleurgestelde Van den Brink wijt de crash aan falende techniek. "We hadden nog maar vijf werkende cilinders", zegt hij tegen RTL GP.

"Het is vreselijk zuur om op deze manier de Dakar Rally te moeten verlaten. De motor is kapot. We kunnen er niets aan doen. Ik baal vreselijk dat de techniek ons weer in de steek heeft gelaten. De motor is duidelijk niet betrouwbaar genoeg."

Trucker Martin van den Brink tijdens de eerste dag van de Dakar Rally. (Foto: ANP)

Goede start Ten Brinke en De Rooy

Na de eerste twee etappes zijn autocoureur Bernhard ten Brinke en trucker Gerard de Rooy de hoogst genoteerde Nederlanders in de Dakar Rally. Beiden bezetten de tweede plek in het klassement.

Bij de trucks staan ook Ton van Genugten (negende) en Maurik van den Heuvel (tiende) nog in de top tien. De derde etappe gaat woensdag over 331 kilometer en voert van San Juan de Marcona naar Arequipa.

De Dakar Rally wordt dit jaar voor het eerst in één land afgewerkt. Volgende week donderdag keert de karavaan in de tiende en laatste etappe terug in de Peruaanse hoofdstad Lima. Circa 70 procent van het gehele parcours bestaat uit duinen en zand.