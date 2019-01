De Russische regering heeft woensdag laten weten overeenstemming te hebben bereikt met het WADA. Het mondiale dopingagentschap heeft daardoor toegang tot data van dopingtests van Russische sporters.

WADA-medewerkers reisden woensdag voor de tweede keer af naar Moskou in de hoop de gegevens overhandigd te krijgen. Het inzien van de data was een van de voorwaarden toen de schorsing van het Russische antidopingbureau RUSADA in september werd opgeheven.

Het onderzoeksteam van het WADA bracht vorige maand al een vergeefs bezoek aan Moskou. Rusland beloofde meerdere keren de informatie te leveren, maar liet de deadline van 31 december verstrijken.

Pavel Kolobkov, de Russische minister van Sport, liet maandag al weten dat de gegevens alsnog beschikbaar worden gesteld en volgens het Kremlin is er nu dus definitief een akkoord bereikt over de overdracht.

De overeenstemming is goed nieuws voor het WADA, dat komende maandag en dinsdag vergadert in het Canadese Montreal. Bij die bijeenkomst zal worden beslist over een eventuele nieuwe schorsing voor RUSADA.

Gemiste deadline leidde tot ophef

Het laten verstrijken van de deadline van 31 december leidde tot ontzetting in de sportwereld. Onder meer zestien nationale antidopingbureaus - waaronder de Nederlandse - riepen WADA op om de Russen direct weer te schorsen.

Ook de atletencommissie van WADA eiste in een verklaring dat RUSADA alle rechten moet kwijtraken, maar zo ver is het nog niet gekomen. RUSADA werd in 2015 geschorst wegens door de staat gestuurd dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sochi in 2014.

Het leidde tot onder meer de uitsluiting van Russische sporters voor de Winterspelen in Pyeongchang van vorig jaar. Alleen 'schone' sporters uit Rusland mochten onder neutrale vlag meedoen.