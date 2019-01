Bernhard ten Brinke is tevreden met zijn sterke start in de Dakar Rally. De Nederlandse autocoureur werd dinsdag derde in de tweede etappe en klom in het klassement naar de tweede plaats.

De 41-jarige Ten Brinke, die was begonnen met een achtste plek in de openingsetappe, ligt daarmee op koers voor zijn doelstelling: het winnen van de Dakar Rally.

"Het liep vandaag heel erg goed. Ik ben blij dat we onze snelheid om hebben kunnen zetten in een mooi resultaat", zei de Toyota-rijder na de pittige tweede etappe over 342 kilometer van Pisco naar San Juan de Marcona.

"Al vanaf de eerste kilometers kregen we hoge duinen voor onze kiezen. We kwamen hier niettemin goed doorheen, ook dankzij goed navigatiewerk van Xavier Panseri."

Ten Brinke was vooral te spreken over het tweede gedeelte van de race. "Ineens zaten we op een heel mooie rallyproef. Het was genieten, omdat de auto zo mooi in balans is. We hebben heerlijk gepusht en zo onze opmars naar voren door kunnen zetten."

'Prima uitgangspositie voor derde etappe'

Ten Brinke en zijn navigator Panseri hoefden in de tweede etappe alleen de Fransman Sébastien Loeb en de Spanjaard Nani Roma voor te laten. In het klassement wordt slechts 28 seconden toegegeven op Giniel de Villiers.

De derde etappe van donderdag gaat van San Juan de Marcona naar Arequipa, waarvoor 331 kilometer wordt afgelegd. "We starten als derde auto; dat is een prima uitgangspositie. We kijken uit naar de uitdaging en blijven ons plan volgen", aldus Ten Brinke.

Vorig jaar won Ten Brinke als eerste Nederlander een etappe bij de auto's en in de aanloop naar de Dakar Rally van dit jaar sprak hij uit dat hij voor de eindzege wil gaan. "Ik ben ervan overtuigd dat ik er meer dan ooit klaar voor ben", zei hij.

De 41e editie van de befaamde woestijnrally wordt volledig in Peru afgewerkt. Volgende week donderdag keert de karavaan in de tiende en laatste etappe terug in Lima. Komende zaterdag is de enige rustdag, in Arequipa.

Circa 70 procent van het gehele parcours bestaat uit duinen en zand. De organisatie staat voor de eerste keer toe dat vroege uitvallers na de rustdag opnieuw van start mogen gaan.

Bernhard ten Brinke in actie in de duinen van Peru. (Foto: ANP)