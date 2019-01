Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeyers roept Robbert Kemperman en Valentin Verga niet op voor de FIH Pro League. Beide ervaren spelers zijn gepasseerd voor het nieuwe toernooi voor landenteams.

Kemperman en Verga willen in januari en februari meedoen aan de Maleisische competitie, waardoor ze enkele wedstrijden van Oranje moesten missen in de Pro League.

"Wij vinden het als staf belangrijk dat spelers vanaf het begin van een toernooi volledig commitment kunnen geven voor een periode bij het Nederlands Elftal. Door hun deelname aan de Maleisische competitie konden ze dat commitment niet geven", zegt Caldas.

"We hebben er in alle rust met hen over gesproken en respecteren de beslissing van Robbert en Valentin. Maar uiteindelijk vinden we het als staf belangrijk dit nieuwe traject, en de eerste stappen richting Tokio 2020, in te gaan met jongens die het commitment kunnen geven dat wij vragen."

Middenvelder Kemperman en aanvaller Verga speelden vooralsnog respectievelijk 206 en 187 interlands en behoorden beiden nog tot de selectie die eind vorig jaar zilver pakte op het WK in India.

"Deze beslissing reikt niet verder dan de Pro League. Daarna kijken we hoe de spelers ervoor staan en liggen alle mogelijkheden open, ook richting het EK in augustus", aldus Caldas.

Nederland start woensdag voorbereiding op Pro League

Nederland start woensdag met 29 spelers de voorbereiding op de Pro League. Zij verblijven tot en met zondag in het Duitse Mannheim voor een trainingskamp.

De Pro League begint in januari en eindigt in juni, met naast Nederland ook Argentinië, Australië, België, Engeland, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Pakistan als deelnemende landen.

Iedereen speelt twee keer tegen elkaar, waarna de top vier van de ranglijst zich plaatst voor een finaletoernooi, waarvoor nog een locatie wordt gezocht.

De Pro League is de opvolger van de Champions Trophy en de Hockey World League. Het toernooi is ook een van de kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Nederland hoopt in de Pro League revanche te nemen voor de verloren WK-finale tegen België. Oranje verloor pas na bloedstollende shoot-outs van onze zuiderburen.