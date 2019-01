De Nederlandse volleybalsters nemen het tijdens het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 op tegen België, Italië en Kenia, zo heeft de internationale bond FIVB dinsdag bekendgemaakt.

De winnaar van de poule plaatst zich voor de Spelen, die over anderhalf jaar in het Japanse Tokio worden gehouden. Op papier is Oranje kansrijk voor een olympisch ticket, want de ploeg van bondscoach Jamie Morrison eindigde afgelopen jaar als vierde op het WK.

Het was de eerste keer in de historie dat de Nederlandse volleybalsters op het mondiale eindtoernooi hoger dan de zesde plaats eindigden. Oranje bereikte de halve finales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Servië.

In de strijd om het brons was regerend olympisch kampioen China te sterk voor Nederland. Italië verloor de WK-finale van Servië en is de zwaarste tegenstander van Oranje in de kwalificatiepoule voor de Spelen.

Volleyballers tegen VS, België en Zuid-Korea

De Nederlandse mannen zijn ingedeeld in een groep met België, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. De Amerikanen zijn als nummer twee van de wereldranglijst op voorhand de te kloppen ploeg.

Het is nog niet bekend wie de nieuwe bondscoach wordt bij de Nederlandse volleyballers. Gido Vermeulen maakte begin december bekend na vier jaar te stoppen als keuzeheer.

De olympische kwalificatietoernooien worden begin augustus afgewerkt (vrouwen tussen 2 en 4 en mannen van 9 tot en met 11 augustus). De speellocaties zijn nog niet bekend.

In januari 2020 krijgen de zeven beste landen van de Europese ranking die zich nog niet voor de Spelen hebben geplaatst nog een kans op een olympisch ticket.