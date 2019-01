Bernhard ten Brinke kijkt met een goed gevoel terug op de eerste etappe in de Dakar Rally. De autocoureur uit Zeddam sloot de rit van 331 kilometer met een klassementsproef van 84 kilometer in Peru af als achtste.

"Het liep helemaal volgens plan", zei Ten Brinke maandag na de eerste proef van de roemruchte woestijnrally, die begon in Lima. "We hebben in beheerst tempo gereden en geen tijd verloren. Dat is het allerbelangrijkste. Ik ben heel tevreden."

Ten Brinke, die dit jaar voor de vijfde keer meedoet aan de Dakar Rally en mee hoopt te doen om de eindzege, kwam op drie minuten en negentien seconden van winnaar Toyota-teamgenoot Nasser Al Attiyah over de finish.

De 41-jarige Nederlander genoot in de eerste etappe vooral van de samenwerking met de Fransman Xavier Panseri, zijn nieuwe navigator. "Xavier leverde perfect werk, de auto is een feest om mee te rijden en we staan er goed bij. Dit was een goede aftrap."

De Rooy houdt goed gevoel over ondanks problemen

Voor Gerard de Rooy verliep de eerste etappe iets minder voorspoedig. De trucker lag er 20 kilometer voor de finish goed voor, maar verloor door een oververhitte band en een haperende turbosensor de nodige tijd.

"Verder stonden de schokbrekers nog iets te zacht afgesteld, vooral bij de afdalingen", blikte 31-voudig etappewinnaar De Rooy na de finish in Pisco terug op de race. "Verder ging het prima, zeker in de duinen."

Ton van Genugten, teamgenoot van De Rooy bij Iveco, kwam als tweede over de finish. Hij hoefde alleen de Rus Eduard Nikolaev van Kamaz, die achttien seconden sneller was, voor zich dulden.

"Iedereen had vooraf gezegd dat ik rustig aan moest doen en dat was ik ook echt wel van plan, maar bij de start heb ik gevraagd of het goed was als ik gas zou geven", vertelt Van Genugten. "En het ging zo lekker. Ik heb genoten in de duinen."

Die tweede etappe van de Dakar Rally gaat dinsdag van Pisco naar San Juan de Marcona. Na een verbindingsroute van 211 kilometer wacht een 'special stage' van 342 kilometer.