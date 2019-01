Nederlanders Ton van Genugten en Gerard de Rooy zijn de Dakar Rally maandag begonnen met een goede klassering bij de trucks. Autocoureur Bernhard ten Brinke werd achtste in de eerste etappe.

Bij de trucks moest Van Genugten namens Iveco in de etappe over 331 kilometer met een klassementsproef van 84 kilometer alleen de Rus Eduard Nikolaev van Kamaz voor zich dulden. Hij gaf 18 seconden toe op de winnaar.

De derde plek was voor de Argentijn Federica Villagra, die 53 tellen toegaf. Gerard de Rooy, 31-voudig etappewinnaar, werd ondanks enkele technische mankementen vierde op 1 minuut en 44 seconden. Hij rijdt net als Van Genugten en Villagra voor Iveco.

Van de overige Nederlanders eindigden Martin van den Brink (dertiende), Gert Huzink (vijftiende), Janus van Kasteren (zestiende), Maurik van den Heuvel (achttiende) en Gerrit Zuurmond (twintigste) nog in de top twintig.

Ten Brinke jaagt op topklassering

De 41-jarige Ten Brinke gaf namens Toyota bij de auto's 3 minuten en 19 seconden toe op winnaar Nasser Al-Attiyah, die eveneens voor Toyota rijdt.

Ook titelverdediger Carlos Sainz (Mini), Jakub Przygoński (Mini), Vladimir Vasilyev (Toyota), Yazeed Al Rajhi (Mini), Giniel de Villiers (Toyota) en Stéphane Peterhansel (Mini) waren sneller dan Ten Brinke.

Ten Brinke zei in aanloop naar de Dakar Rally dat hij er klaar voor is om de Dakar Rally dit jaar te winnen. Vorig jaar was hij de eerste Nederlander die een etappe bij de auto's won in de zware woestijnrally.

De Dakar Rally gaat dinsdag voor zowel de trucks als de auto's verder met een etappe over 342 kilometer van Pisco naar San Juan de Marcona.

Barreda wint bij motoren

De Spaanse motorcoureur Joan Barreda won de eerste etappe bij de motoren. De Honda-rijder had bij de finish in Pisco in Peru een voorsprong van ruim 1,5 minuut op nummer twee Pablo Quintanilla uit Chili, die voor Husqvarna uitkomt.

De Amerikaan Ricky Brabec eindigde op zijn Honda als derde, op bijna drie minuten van zijn winnende ploeggenoot.

Edwin Straver was de eerste Nederlander op de 54e plek. Hij gaf bijna 23 minuten toe op Barreda. De eerste etappe ging over een traject van 331 kilometer dwars door de duinen tussen Lima en Pisco, met een klassementsproef van 84 kilometer.

41e editie telt 541 deelnemers

De 41e editie van de befaamde woestijnrally telde tijdens de podiumceremonie op zondag in totaal 541 deelnemers, verdeeld over 334 voertuigen.

Het is de elfde Dakar in Zuid-Amerika. Volgende week donderdag keert de karavaan in de tiende en laatste etappe terug in Lima. Komende zaterdag is in Arequipa de enige rustdag.

Circa 70 procent van het gehele parcours bestaat uit duinen en zand. De organisatie staat voor de eerste keer toe dat vroege uitvallers na de rustdag opnieuw van start mogen gaan.