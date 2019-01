Skilegende Lindsey Vonn maakt komend weekend haar langverwachte rentree in het wereldbekercircuit. De 34-jarige Amerikaanse heeft haar deelname aangekondigd in St. Anton.

Op de Oostenrijkse piste staat zaterdag een afdaling op het programma en zondag een super-G.

"Ik ben nog niet helemaal klaar", benadrukt Vonn, die door een knieblessure haar start van het seizoen een paar keer moest uitstellen, maandag op Instagram.

"Ik heb zes zware weken achter de rug. Maar ik sta inmiddels weer op mijn ski's en ben zeer verheugd dat ik aan de start kan verschijnen. Tot ziens daarom in St. Anton."

Vonn is specialiste op de afdaling. Op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 pakte ze brons op het onderdeel en in 2010 pakte ze in Vancouver de olympische titel. In dat jaar veroverde ze ook brons op de super-G.

Vonn mikt op record Zweed Stenmark

In haar laatste seizoen mikt Vonn op het recordaantal van 86 wereldbekerzeges van de Zweed Ingemar Stenmark. Vonn heeft 82 overwinningen in de wereldbeker op haar naam staan.

De routinier was aanvankelijk van plan om pas te stoppen als ze het record van Stenmark te pakken heeft, maar in november vorig jaar benadrukte ze dat ze hoe dan ook aan haar laatste seizoen als topskiester begint.

Het wereldbekerseizoen loopt tot en met maart. De laatste wedstrijd staat dan op het programma in Soldeu in Andorra.