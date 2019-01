Valentino Rossi is bezorgd over de situatie bij zijn MotoGP-team Yamaha. De Italiaanse legende baalt van het gat met de concurrentie en vindt dat er iets moet gebeuren.

Yamaha kende een teleurstellend 2017 en afgelopen seizoen won alleen Maverick Viñales een race namens de Japanse fabrikant. Het team van Rossi kende de langste periode ooit zonder winst van een MotoGP-race.

"Vooral in de laatste 2,5 jaar is de technische kant van de MotoGP drastisch veranderd", zegt zesvoudig wereldkampioen Rossi maandag tegen Autosport.com.

"Ducati was het eerste team dat een stap zette door de hoeveelheid personeel en het aantal engineers uit te breiden. Het lijkt iets meer op Formule 1, al zit het daar ook nog steeds heel ver vandaan."

Volgens de 39-jarige Rossi kan Yamaha niet achterblijven. "Honda volgde het voorbeeld van Ducati en ik heb er bij Yamaha intern over gesproken. Als we weer willen winnen, moet er ook bij ons iets veranderen. We zullen zien of het gaat gebeuren."

Valentino Rossi in gesprek met personeel van Yamaha. (Foto: ANP)

'Prima als Yamaha naar wensen Viñales luistert'

Volgens Rossi, die in de laatste vier jaar drie keer tweede en een keer derde werd in de strijd om de wereldtitel, is het geen oplossing om zijn motor en die van teamgenoot Viñales apart van elkaar te ontwikkelen.

"Als ze vernieuwingen doorvoeren voor Viñales, zou dat mij ook blij maken, want ik wil die dan ook proberen", aldus de Italiaan, die zijn veertiende seizoen als Yamaha-rijder ingaat.

"We hebben het vaak over dezelfde dingen en liggen vrijwel altijd op één lijn als het gaat over de ontwikkeling van de motor. Als Yamaha alles doet wat Viñales vraagt, is dat voor mij prima, want dan gebeurt er tenminste íéts."

Het nieuwe MotoGP-seizoen begint op 10 maart met een race in Qatar. Op 30 juni is het TT Circuit in Assen het decor van de achtste race van het seizoen. Honda-coureur Marc Márquez verdedigt zijn wereldtitel.