Ryoyu Kobayashi heeft zondag de eindzege in de Vierschansentournee voor zich opgeëist. De Japanner won in Bischofshofen ook de laatste wedstrijd en bleef daardoor ongeslagen.

Kobayashi is de derde schansspringer ooit die eindzege pakt met vier overwinningen. De eerste die dat lukte was de Duitser Sven Hannawald in 2002. Vorig jaar won de Pool Kamil Stoch als tweede alle wedstrijden.

De 22-jarige Kobayashi triomfeerde vorige week in het Duitse Oberstdorf. Daarna was hij ook de sterkste bij de traditionele nieuwjaarswedstrijd in het Duitse Garmisch-Partenkirchen en bij de derde wedstrijd in Innsbruck.

In het eindklassement kwam Kobayashi uit op 1.098 punten. De Aziaat bleef de Duitsers Markus Eisenbichler (1.035,9) en Stephan Leyhe (1.014,1) voor.

In Bischofshofen liet Kobayashi sprongen van 135 en 137,5 meter noteren. Daarvoor kreeg hij van de jury een waardering van 282,1 punten.

Kobayashi stond na eerste ronde vierde

Kobayashi, die dit seizoen doorbrak, hield de Oostenrijker Stefan Kraft (tweede) en Leyhe (derde) achter zich. Na de eerste ronde stond de Japanner nog vierde.

Kraft vloog naar 134 en 131,5 meter en verdiende daarmee 267,5 punten. Met die score bleef hij Leyhe (266,0 punten voor 126 en 137 meter) net voor.

Eisenbichler ging met een sprong van 137 meter aan de leiding na de eerste omloop, maar hij kwam bij zijn tweede sprong niet verder dan 131,5 meter. De Duitser eindigde met 265,5 punten als vierde.