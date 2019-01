Het NBA-duel tussen Golden State Warriors en Sacramento Kings (127-123) heeft zaterdag een recordaantal van 41 driepunters opgeleverd. Stephen Curry schoot liefst tien keer raak van afstand.

Het oude NBA-record werd in februari vorig jaar gevestigd, toen Cleveland Cavaliers en Minneota Timberwolves samen veertig driepunters noteerden.

De Warriors schoten zaterdag raak bij 21 van hun 47 pogingen van afstand. De Kings ondernamen 36 pogingen en noteerden daarmee twintig driepunters, tevens een clubrecord.

Met zijn tien driepunters had Curry het grootste aandeel in de score. Het is al de elfde keer in zijn carrière dat hij minimaal tien driepunters in een wedstrijd maakt.

Hoogste aantal driepunters in NBA 1. Ray Allen 2973

2. Reggie Miller 2560

3. Jason Terry 2282

4. Stephen Curry 2277

5. Kyle Korver 2274

Curry vierde op eeuwige ranglijst driepunters

De dertigjarige Curry heeft in zijn hele NBA-carrière 2277 driepunters gemaakt. Op de ranglijst aller tijden klom hij zaterdag naar de vierde plaats.

Curry hoeft nog maar vijf driepunters te maken om Jason Terry uit de top drie te verstoten. Met 2973 driepunters is Ray Allen recordhouder. Hij beëindigde in 2014 zijn carrière.

Titelverdediger Golden State staat momenteel derde in de Western Conference van de NBA, Sacramento Kings is de huidige nummer tien. Alleen de beste acht ploegen van elke conference plaatsen zich voor de play-offs, die op 13 april beginnen.