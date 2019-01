Van 6 tot en met 17 januari staat in het Zuid-Amerikaanse Peru de 41e editie van de Dakar Rally op het programma. Dit moet je weten over de roemruchte woestijnrally.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Dakar Rally dat de deelnemers slechts door één land worden gevoerd. Vorig jaar traden naast Peru ook Argentinië en Bolivia op als gastheer, maar zij willen de rally niet meer organiseren. Chili trok zich bovendien op het laatste moment terug.

Van 1979 tot en met 2007 voerde de Dakar Rally altijd door Afrika (Dakar is de hoofdstad van Senegal), waarna de editie van 2008 vanwege terroristische dreiging werd afgelast. Sindsdien besloot de organisatie uit te wijken naar Zuid-Amerika.

Tien jaar na dato is de kans flink toegenomen dat de Dakar Rally op termijn terugkeert naar Afrika, mede door het gebrek aan interesse bij Zuid-Amerikaanse landen. Wedstrijddirecteur Etienne Lavigne bevestigde vorig jaar bij Motorsport.com dat er al gesproken is met onder meer Angola, Algerije en Namibië over de editie van 2020.

De rally omvat dit jaar slechts tien etappes en dat zijn er vier minder dan een jaar geleden. Doordat de route alleen door Peru voert, bestaat het parcours voor 70 procent uit zand. Zondag presenteren alle deelnemers zich bij een podiumstart in de hoofdstad Lima. De eerste echte etappe wordt maandag verreden. Op 17 januari is de finish eveneens in Lima.

De Rooy keert na jaar afwezigheid terug

Nederland is dit jaar met twaalf motoren, zes auto’s en tien trucks vertegenwoordigd. In totaal staan er 534 deelnemers uit 61 landen en 334 voertuigen op de startlijst.

De zestienjarige Nederlander Mitchel van den Brink is de jongste deelnemer van het hele veld in Peru. Hij gaat fungeren als navigator-monteur op de truck van zijn vader Martin van den Brink. Mitchel van den Brink moest vanwege zijn leeftijd toestemming vragen aan organisator ASO om mee te mogen doen.

De belangrijkste Nederlandse naam is Gerard de Rooy. De 38-jarige trucker won de Dakar Rally in 2012 en 2016 en heeft al 31 etappezeges op zijn naam staan. Vorig jaar schitterde De Rooy door afwezigheid, omdat hij meedeed aan de Afrika Eco Race.

Dit jaar mogen autocoureurs en truckers die in de eerste helft van de Dakar uitvallen, na de rustdag weer meedoen in een apart klassement. Ze moeten dan wel met een oranje nummer rijden en mogen bovendien niet bij de eerste 25 van hun categorie starten.

Nederlandse deelnemers met etappezeges 1. Gerard de Rooy (trucks) - 31 zeges

2. Ton van Genugten (trucks) - 4 zeges

3. Martin van den Brink (trucks) - 2 zeges

4. Bernhard ten Brinke (auto's) - 1 zege

Nederlandse deelnemers

Motoren

55 Mirjam Pol - HT Rally Raid Husqvarna Racing

60 Edwin Straver - Edwin Straver (Motul Originals)

67 Marcel Snijders - Snijders Rally (Motul Originals)

83 Sjors van Heertum - Sjors van Heertum (Motul Originals)

93 Herwin Hopmans - Bas Dakar Team

106 Gerben Lieverdink - Bas Dakar Team

122 Guillaume Martens - Macad Rally Team (Motul Originals)

123 Mark Tielemans - Sjors van Heertum (Motul Originals)

124 Martien Jimmink - HT Rally Raid Husqvarna Racing

126 Marcel Piek - HT Rally Raid Husqvarna Racing

129 Paul Spierings - HT Rally Raid Husqvarna Racing

132 Wesley Pittens - Yamaha Team Pittens Netherlands

Auto's

309 Bernhard ten Brinke en Xavier Panseri - Toyota Gazoo Racing Sa

317 Erik van Loon en Harmen Scholtalbers - Overdrive Toyota/Van Loon Racing

336 Erik Wevers en Ashley Garcia Chavez - Bogward Rally Team

339 Maik Willems en Rob van Pelt - Bastion Hotels Dakar Team

347 Tim Coronel en Tom Coronel - Maxxis Dakar Team

370 Michiel Becx en Edwin Kuijpers - Becx Competition

Trucks

503 Gerard de Rooy, Moises Torrallardona (Spa) en Darek Rodewald (Pol) - Petronas Team de Rooy Iveco

506 Martin van den Brink, Wouter de Graaff en Mitchel van den Brink - Mammoet Rallysport

509 Ton van Genugten, Peter Willemsen (Bel) en Bernard der Kinderen - Petronas Team de Rooy Iveco

512 Gert Huzink, Rob Buursen en Martin Roesink - Riwald Dakar Team

513 Maurik van den Heuvel, Peter Kuijpers en Martijn van Rooij - Petronas Team de Rooy Iveco

522 Gerrit Zuurmond, Jasper Riezebos en Klaas Kwakkel - Rainbow Truck Team

525 William de Groot, Ben van de Laar en Bert van Valkenburg - Team De Groot

528 Richard de Groot, Raph van den Elshout en Jan Hulsebosch - Firemen Dakar Team

531 Janus jr van Kasteren, Erwin van den Bosch en Frank van Hoof - Mammoet Rallysport

532 Ed Wigman, Joël Ebbers en Dirk Schatorie - Riwald Dakar Team

Winnaars Dakar Rally 2018 Motoren - Matthias Walkner (KTM)

Quads - Ignacio Casale (Yamaha)

Auto's - Carlos Sainz (Peugeot)

Trucks - Eduard Nikolaev (Kamaz)

Etappeschema

Zondag 6 januari

Podiumstart in Lima

Maandag 7 januari

Etappe 1: Lima-Pisco (331 kilometer, 84 special)

Dinsdag 8 januari

Etappe 2: Pisco-San Juan de Marcona (553 kilometer, 342 special)

Woensdag 9 januari

Etappe 3: San Juan de Marcona-Arequipa (798 kilometer, 331 special)

Donderdag 10 januari

Etappe 4: Arequipa-Moquegua (511 km, 352 voor motoren en quads) en Arequipa-Tacna (664, 352 voor auto's en trucks

Vrijdag 11 januari

Etappe 5: Arequipa-Moquegua (511 km, 352 special voor motoren en quads) en Arequipa-Tacna (664 km, 352 special voor auto's en trucks)

Zaterdag 12 januari

Rustdag

Zondag 13 januari

Etappe 6 - Arequipa-San Juan de Marcona (838 km en 317 special voor motoren en quads. 291 special voor auto's en trucks)

Maandag 14 januari:

Etappe 7: San Juan de Marcona-San Juan de Marcona (387 km, 323 special)

Dinsdag 15 januari:

Etappe 8 - San Juan de Marcona-Pisco (576 km, 360 special)

Woensdag 16 januari:

Etappe 9 - Pisco-Pisco (409 km en 313 special voor motoren, auto's en quads. 408 km en 311 special voor trucks)

Donderdag 17 januari:

Etappe 10 - Pisco-Lima (359 km, 112 special)